“よしお兄さん”小林よしひさ、「尊敬する先輩」“元うたのおねえさん”と2ショット披露「私たち後輩にも優しく、ものすごく面白い！」
NHK・Eテレ『おかあさんといっしょ』第11代体操のお兄さんを務めていた“よしお兄さん”こと小林よしひさ（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。「先日、久しぶりに尊敬する先輩、しょうこお姉さんとお食事に行かせていただきました」と報告し、同番組で第19代うたのおねえさんを務めたはいだしょうこ（46）との2ショットを披露した。
【写真】「素敵ですね」「羨ましい〜」2ショットを披露した小林よしひさ＆はいだしょうこ
「しょうこさんはファンの皆さんご存知の通り、良い意味でそのままの方 私たち後輩にも優しく、ものすごく面白い！」とはいだのことを紹介。さらに続けてはいだとのエピソードを長文で紹介し、「しょうこさん忙しい中お時間いただきありがとうございました！」と感謝のコメントで締めくくった。
この投稿にはいだからも返信のコメントが届いたほか、ファンからは「よしお兄さん、しょうこお姉さんと食事できて良かったですね〜！羨ましい〜」「しょうこ姉素敵ですね しょうこ姉とゆうぞう兄の大先輩の背中を見て現役のお兄さんの時代を歩んだからこれまでも長く就任してくれたのですね」「大好きなお二人のツーショットが見れて嬉しいです。一緒に見ていた息子も今は二十歳の大学生です」「よしお兄さんとしょうこお姉さん世代でしたー このツーショット素敵」「素敵です いつまでもこういうお付き合いが出来るって良いですねー」などの声が寄せられている。
