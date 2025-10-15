つまみ枝豆＆江口ともみ、夫婦でLeadのライブ参戦 メンバーとの4ショットも披露「皆んなかっこいい」「ほっこりしました」
タレントの江口ともみ（57）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントのつまみ枝豆（67）と共にダンスボーカルユニット・Leadのライブに参戦したことを報告し、メンバーとの記念撮影や客席での夫婦ショットなどを公開した。
【写真】Leadの谷内伸也＆鍵本輝との4ショットを披露したつまみ枝豆＆江口ともみ夫妻 ※2、3枚目
江口は「相変わらずの最高にカッコいいLIVEでLeadersのみんなとノリノリで楽しめました！敬多がステージにいないのは寂しいけど、あっくんとしんちゃんがしっかり敬多の分も盛り上げて、Leadという家を守ってくれてたのが頼もしかったな」「そしてLeadersのみんなも敬多カラーの黄色のライトも点けてくれてるのを、上から見ていて嬉しかったです」などとライブを振り返り、メンバーの谷内伸也（38）、鍵本輝（37）との4ショットをアップ。
「最後の写真はストーリーに載せてたけど 18時半開演なのに18時と間違えて早く着いてしまい 家出る時何回も確認したのにと、怒ってるとおさんの顔です」と、客席で怒ったような表情を見せる夫婦のショットも合わせて公開した。
この投稿にファンからは「最近 枝豆さんとともみさんご夫婦とLeadの絡みを見れてなかったのでとっても嬉しいポストです」「遅刻より早いほうが良いと思います！」「皆んなかっこいいですねー 楽しかったでしょうね」「とおさん、遅れて始まってるよりも早く着いて待つ方がいいじゃないですか」「東京のとぉちゃんかぁちゃんとLeadとの写真久しぶりに見れてほっこりしました」などの声が寄せられている。
【写真】Leadの谷内伸也＆鍵本輝との4ショットを披露したつまみ枝豆＆江口ともみ夫妻 ※2、3枚目
江口は「相変わらずの最高にカッコいいLIVEでLeadersのみんなとノリノリで楽しめました！敬多がステージにいないのは寂しいけど、あっくんとしんちゃんがしっかり敬多の分も盛り上げて、Leadという家を守ってくれてたのが頼もしかったな」「そしてLeadersのみんなも敬多カラーの黄色のライトも点けてくれてるのを、上から見ていて嬉しかったです」などとライブを振り返り、メンバーの谷内伸也（38）、鍵本輝（37）との4ショットをアップ。
この投稿にファンからは「最近 枝豆さんとともみさんご夫婦とLeadの絡みを見れてなかったのでとっても嬉しいポストです」「遅刻より早いほうが良いと思います！」「皆んなかっこいいですねー 楽しかったでしょうね」「とおさん、遅れて始まってるよりも早く着いて待つ方がいいじゃないですか」「東京のとぉちゃんかぁちゃんとLeadとの写真久しぶりに見れてほっこりしました」などの声が寄せられている。