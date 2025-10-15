（航空･旅行アナリスト 鳥海高太朗氏）

ここからは｢every.Life」私、鳥海がお伝えします。今回は、静岡駅の駅ナカグルメを調査してきました。静岡駅は通勤や通学はもちろん、観光やビジネスでも、多くの方が利用するとあってレベルが高い店が多く集まっているんです。私も、この番組に出演するたびに、いろいろと見て回っていますが、なかでも今回はスイーツにしぼって、おすすめの店に行ってきました。どうぞ。





（鳥海氏リポート）「静岡駅に来ております。私も『everyしずおか』の出演でほぼ毎週利用している静岡の駅なんですが、目の前はもう改札を出ると『ASTY』もありますし、ちょっと奥へ行くと『パルシェ』もあるということで静岡のグルメもそうだし全国的に展開する店も入っていたりとか…そういったところも含めて、きょうはお伝えしていきたいと思います」静岡駅の中にある「パルシェ」と「ASTY」。どちらも駅直結なので、天気に左右されず、鉄道を利用する前後で、気軽に立ち寄れるのが魅力です。ちなみに「パルシェ」には13店舗、「ASTY」には44店舗もの飲食店が入っていますよ。今回はその中から、スイーツに特化してお伝えします。（鳥海氏リポート）「さっそくパルシェの中に入ってきました。まずは、入ってすぐの店がこちら『アフタヌーンティー』ということで、私も東京に住んでいて大学生のころ今から25年以上前になりますが、そのころから通っているお店の一つになります」最初に訪れたのは、「パルシェ」本館1階にある「アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル」。（鳥海氏）「こちらね『アフタヌーンティーラブアンドテーブル』という風に書いてあるんですけど、これ普通の『アフタヌーンティー』のカフェと違うんですか？」（アフタヌーンティー ラブアンドテーブル 粳田 紗希さん）「ミルクレープとクレープに特化したお店になっております」（鳥海氏）「なぜミルクレープに特化されているんですか？」（アフタヌーンティー ラブアンドテーブル 粳田 紗希さん）「ご褒美スイーツとして楽しんでいただけたらという思いで販売しております」（鳥海氏）「ご褒美スイーツ、本当にいい言葉ですね。自分のために投資してもいいし誰かにごちそうしてもいいっていうちょっとね今回は豪華なミルクレープを楽しんでいきたいと思います。」まだ全国に5店舗しかないそうで、そのうちの1つが静岡にあるというのはうれしいですよね。こちらで楽しめるのが、果物をたっぷり使用したミルクレープ。特に季節ごとに旬の果物を使用した限定メニューが登場しそれが人気ということで、この時期オススメというのが…（アフタヌーンティー ラブアンドテーブル 粳田 紗希さん）「失礼いたしますシャインマスカットのミルクレープでございます」（鳥海氏）「すごい。シャインマスカットのぎゅうぎゅう詰めの状態っていうのは見栄えだけでもすごいんですけど」秋のフルーツの中でも特に人気のあるシャインマスカット。こだわりの生クリームとたっぷりのシャインマスカットで層を作りうれしい大きめサイズで提供されるんです。（鳥海氏）「贅沢な味でこのクリームとミルクレープこれだけでもおいしいんですけど、そこにシャインマスカットが入るとより高級感が増す感じありますね」（アフタヌーンティー ラブアンドテーブル 粳田 紗希さん）「パリッとしたシャインマスカットを贅沢に使用したミルクレープになっています」「マラスキーノ」というサクランボのリキュールが入った生クリームを使用しているので、贅沢な味わいの大人向けなミルクレープとなっています。（アフタヌーンティー ラブアンドテーブル 粳田 紗希さん）「シェアされる人もいますけど、ご褒美デザートとしてこちら1人で食べる方も大勢いらっしゃいます」（鳥海氏）「シャインマスカットってずっと飽きずに食べられるのもいいと思うのでぜひ1人1個ペロっと食べていただければと思います」続いては「ASTY」へ。（鳥海氏リポート）「いやもう、ここね、匂いだけでひきつけられるお店なんですが、『マネケン』さんということで、ぼくベルギーワッフルこの『マネケン』さんのを食べて、それでベルギーに行きたくなってベルギーでベルギーワッフルを食べたというベルギー大好きで、そのあとも7、8回行ってますけど、ちょっといろいろなものがあるのでよろしくお願いします」（マネケン ASTY静岡店 川田 紗栄さん ）「いらっしゃいませ」こちらは、私もお気に入りのベルギーワッフル専門店「マネケン」。大阪で誕生して、いまでは全国に50店舗以上展開していますが、静岡県内ではここだけなんです。（鳥海氏）「今の時期におすすめの商品は何かありますか？」（マネケン ASTY静岡店 川田 紗栄さん ）「この時季ですと、限定で出ている栗のワッフル」（鳥海氏）「ベルギーにも栗はないですよね」「そうですね栗は当店オリジナルだと思います」ワッフル生地にはベルギー産のパールシュガーが使われ、シャリッとした食感が楽しめるのも「マネケン」の特徴です。（鳥海氏）「栗ですね。栗がつまっていて、日本の和栗の良さとヨーロッパ風のワッフルが融合していて、これはベルギーでは食べられないなと。もっちりしていておいしい」（マネケン ASTY静岡店 川田 紗栄さん ）「中に隠し味でほうじ茶パウダーが入っています」（鳥海氏）「やはり。日本茶とこれあわせたら、おもしろい味で」ワッフルといえばコーヒーとの相性が抜群ですが、この「栗ワッフル」は、隠し味にほうじ茶パウダーが使われていて、日本茶とも合う和と洋が融合した商品なんです。他にも、中に特製クリームがたっぷり入った「クリームワッフル」も人気で、この時期のおすすめという「ラムレーズン」をいただきました。（鳥海氏）「冷たくておいしい。生地が柔らかいので、これは特にお子様へのおみやげに非常に喜ばれるものかなと思います。ラムレーズンの香りもすごくいいし、レーズンをかむと幸せな気持ちになりますね」（マネケン ASTY静岡店 川田 紗栄さん ）「こちら、上のワッフルとは違った生地を使用しておりまして、柔らかいワッフルになっている」（鳥海氏）「これで230円だったらかなり安いですし、贅沢しなくても買えるかな」幸せな気分が続きますが…まだまだ行きますよ。続いては私がずっと気になっていた店なのですが…。（鳥海氏）「こんにちは。こちらどんなお店なんですか？」（H’s CREAM ASTY静岡店 奥田 伊織さん）「クレープ屋になっています」（鳥海氏）「ここでしか食べられないクレープをいただきたいのですが…」（H’s CREAM ASTY静岡店 奥田 伊織さん）「弊社の大変人気のあるクレームブリュレのクレープをどうぞお試しください」（鳥海氏）「クレームブリュレ。大好きです」この「H’s CREAM」は、メニュー豊富なクレープが人気の店で、オープンキッチンスタイルで、作るところが見られるのも魅力の一つですね。（鳥海氏）「ここまで近くで見るってなかなかないですね。これだと普通のクレープなんですがここから何か仕掛けがある予感。ここからどうやってクレームブリュレになっていくのか。これを考えた方がすごい。社長さんですか？」（H’s CREAM ASTY静岡店 奥田 伊織さん）「社長です」（鳥海氏）「社長さん見事だと思います。ちょっとこれは斬新ですね」社長が考案したというクレープとクレームブリュレをあわせた商品です。（鳥海氏）「上がクレームブリュレの温かい感じがなんともいえない、ちょっと大人の新しい感覚のクレープですね」（H’s CREAM ASTY静岡店 奥田 伊織さん）「表面を、ちょっとお砂糖をほろ苦く焼いておりますので、少し大人な味にはなっています」（鳥海氏）「クレープの感覚が変わるし、僕の大好きなクレームブリュレとクレープが1回で食べられるという、本当、贅沢なスイーツですね」焼きたての生地の中には生クリームとカスタードクリームがたっぷり入って、最後はカスタードクリームでふたをするという…クリーム好きにはたまらない一品です。（鳥海氏）「こうやっておもしろいアイデア商品のクレープを出されていると思いますけど、いま何種類くらいのクレープを取り扱っているんですか？」（H’s CREAM ASTY静岡店 奥田 伊織さん）「約30種類くらいのクレープが」（鳥海氏）「30種類。いろいろな味も楽しめて、でもこれを一回食べてしまうと、またこれを食べたくなっちゃうね」また、あさって10月17日から期間限定で販売される｢焼き芋モンブランクレープ｣は秋にピッタリの商品で、こちらも要チェックです。本当にどれもおいしかったです。ぜひ皆さん行ってみてください。以上｢every.Life」でした。