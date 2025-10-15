１５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４６９．２５ポイント（１．８１％）高の２５９１０．６０ポイントと８日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１７１．７５ポイント（１．８９％）高の９２５０．９１ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は３１５８億１３２０万香港ドル（約６兆１３９４億円）にやや縮小している（１４日は３９８９億１０４０万香港ドル）。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。ハンセン指数は前日まで７日続落し、足もとでは９月５日以来、約１カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいた。中国の消費支援策に対する期待も高まる。中国経済の輸出依存が指摘される中、李強首相が１４日、国内の消費促進を改めて呼びかけた。中国共産党は今月２０〜２３日に第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について議論する予定。内需拡大に向けた対策が打ち出されるとの見方が広がった。米中対立の警戒感は根強いものの、指数は上げ幅を徐々に拡大させている。

一方、寄り付き直後に公表された９月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比でマイナス０．３％と下落率は前月実績（マイナス０．４％）を下回り、生産者物価指数（ＰＰＩ）もマイナス２．３％と下落率は前月実績（マイナス２．９％）を下回った。依然としてデフレ基調が続いているが、これを嫌気する売りは限定されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が６．０％高、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が５．８％高、火鍋チェーン中国最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が５．３％高と上げが目立った。

セクター別では、消費関連が高い。海底撈のほか、マルチブランド化粧品の上海上美化妝品（２１４５／ＨＫ）が７．７％、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が５．６％、宝飾品小売の周大福珠宝（１９２９／ＨＫ）が５．０％、スポーツ用品の滔搏国際ＨＤ（６１１０／ＨＫ）が４．４％、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）と日用雑貨チェーンの創優品集団ＨＤ（９８９６／ＨＫ）がそろって３．８％ずつ上昇した。

セメント・鉄鋼セクターも急伸。中国建材（３３２３／ＨＫ）が７．７％高、中国西部水泥（２２３３／ＨＫ）が７．４％高、安徽海螺水泥（９１４／ＨＫ）が６．８％高、馬鞍山鋼鉄（３２３／ＨＫ）と鞍鋼（３４７／ＨＫ）がそろって７．３％高と値を上げている。中国建材については、１〜９月期の黒字転換見通しが材料視された。

中国の保険・証券セクターも物色される。中国人寿保険のほか、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が９．３％高、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が３．４％高、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が３．３％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が３．４％高、国聯証券（１４５６／ＨＫ）が３．３％高で引けた。

本土マーケットは４日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比１．２２％高の３９１２．２１ポイントで取引を終了した。自動車が高い。ハイテク、消費関連、金融、医薬、素材、不動産なども買われた。半面、海運は安い。エネルギー、軍需産業、通信も売られた。

