「次の首相」は誰になるのか。15日は与党と野党のトップ会談が立て続けに行われる異例の展開となっています。会談では何が話されたのか？一気にお伝えします。

午後2時から行われた自民党・高市総裁と立憲民主党・野田代表の党首会談です。20分ほどの会談で高市総裁は、首相指名選挙で首相に選出されることを目指すと伝えた上で、来週21日に召集される臨時国会での物価高対策などへの協力を求めました。

野田代表は、首相指名選挙で「野党候補を統一すべく努力している」と伝えたということです。

自民党・高市総裁

「首相指名選挙で名前を書いてもらえる可能性が高い低いに関わらずまずはご挨拶を申し上げた」「（野田代表から）『よく寝てよく食べるように』健康第一ということで励ましをいただいた」

立憲民主党・野田代表

「『首相になるようだったらその前に衰弱しちゃだめだよ』と」「『（野党3党で）候補を統一すべく努力しています』と。『3党ですか？』と言うので『3党固まれば公明党にも呼びかけます』と」

続いて午後3時10分、自民党・高市総裁と国民民主党・玉木代表の党首会談です。25分ほどの会談で高市総裁は、首相指名選挙での協力を呼び掛けた上で、国民民主党とは、「非常に基本政策が近い」として、幅広い連携を求めました。

これについて玉木代表からは、その場での回答はなかったということです。

自民党・高市総裁

「きたる首相指名選挙におけるご協力をお願い申し上げた」「国民民主党と私ども基本政策が近い」「同じような政策をスピーディーに進めたいのであれば一緒に責任を担っていただきたいという旨を伝えた」

続いて、先ほど午後4時、立憲民主党・野田代表、日本維新の会・藤田共同代表、国民民主党・玉木代表の野党3党による党首会談です。会談のポイントは、玉木首相誕生に向けて3党の足並みがそろうかどうか。

立憲民主党は会談で、玉木氏を念頭に首相指名選挙での野党候補一本化に向け協力を呼びかけたとみられます。

これに対し玉木氏は、立憲民主党と「安全保障政策」「エネルギー政策」など、基本政策で一致できなければ協力できない考えを伝えるとみられます。

立憲民主党の野田代表がこれまでの党の方針をどう修正するかが焦点です。

日本維新の会は、まずは立憲と国民が合意するかを見極め対応を考える姿勢です。

会談を前に立憲民主党の安住幹事長も「一回で合意するのは難しい」と述べていて、3党は今後も党首会談などを重ね一致点を模索していくとみられますが、現時点で合意する見通しはたっていません。

そしてこのあと午後6時からは、自民党の高市総裁と日本維新の会・吉村代表による党首会談が行われる予定です。