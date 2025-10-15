タレントの千秋が14日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。「ポケットビスケッツ」時代の「給料」をぶっちゃける場面があった。

この日のテーマは「長女が抱える生きづらさ」。2人姉妹で3歳下の妹がいるという千秋は、反抗期はあったかと聞かれると「めちゃくちゃ反抗期ありまして」と明言した。

「両親が学歴が高い人で。親戚がみんな東大、京大当たり前みたいになったので、教育熱心で小さい時から勉強させられてて」と回顧。「それが嫌で中学生になった途端に大爆発して反抗期になったんですよ」と全く勉強をしなくなったと打ち明けた。

「親はそれを失敗しちゃったから、妹には何も言わなかったので、すくすく伸び伸び育っているし。でも母の言うことは聞いちゃうみたいなところがあって」と千秋。

自身が芸能界に入る際も大反対されたとし、「2年間で（大卒の）初任給の人と、同じ給料をもらえなかったらすぐ辞めるっていう念書みたいなのを書いて」と振り返った。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「でもそれ2年後、だいぶ超えてた？」と確認すると、「だいぶ超えてました」と笑顔。

共演者から拍手が起こると「本当はだいぶじゃない。ポケビ（ポケットビスケッツ）の時でも給料が18万円だったから」とぶっちゃけ。「給料が18万円だったんだけど、当時が初任給とかでも15万円ぐらいだったので、ちょびっと上がってたから大丈夫」と説明した。