スワロフスキー×人気ブランドの限定コラボ♡Creators Lab公開

創業130周年を迎えたSwarovski（スワロフスキー）が「130 Years of Joy -130年の喜び-」を記念し、Swarovski Creators Labに人気ブランド7社との限定コラボを発表。OakleyやOff-White™、PUMAなどのアイコニックアイテムが、手作業で施されたクリスタルによって煌めく限定エディションへと生まれ変わりました。日常を特別に彩るコレクションです♡

Oakley×Swarovskiの太陽を追う新ビジュアル

OAKLEY

Oakley Plazmaには867粒のラウンドクリスタルを施し、常に太陽を追い求める人々のための新しい表現を実現。

革新的なOakleyのデザインに、Swarovskiの光の技が融合し、スポーティかつラグジュアリーなアイテムに仕上がっています。

光の反射で変化する表情は、日常のアクティブシーンにも華やかさをプラスします。

Off-White™とPUMA、ストリート×クリスタルの融合

Off-White™フーディ

Off-White™フーディは4,025粒のクリスタルで星空のような輝きを実現。多彩なサイズのパヴェ・ジュエリー技法で、ブランドの個性とクラフツマンシップが光ります。

PUMA Speedcat

PUMA Speedcatは、4サイズ・4色のクリスタル5,316粒を精密に転写し、ロゴを輝かせたコレクター必携の限定モデルに。スピードと洗練を兼ね備えた特別なアイテムです。

BE@RBRICKやA BATHING APE®も光のアートに

BE@RBRICKは14,500粒のクリスタルでポップカルチャーを煌めきに変換。A BATHING APE®のバーシティジャケットは、11,388粒のマルチカラークリスタルで大胆なラグジュアリー感を演出。

Swarovski Creators Labのコラボは、日常を特別にするクリスタルアートの世界を体験できる限定アイテムばかりです。10月24日よりオンラインおよび一部店舗で発売中♡