元プロレスラーでタレントの長州力（73）が14日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。“金縛り”のようなものにあっていると明かした。

長州は「最近ね、こんなこと言っていいのかわかんないんだけど、寝汗がすごいんだよ」と切り出した。

共演した次長課長の河本準一、井上聡はそろって「言っていいですよ」とつっこんだ。

長州は「後ろになんかすごい銅像みたいな黒い影が立っているような。枕元に。本当に寝汗すごいのに。クーラーかけてるんだけど。2日に1回は家内が枕のカバーとか全部洗って」と語った。

長州は「なんか、うなされてるっていうか、声を上げたくても声が出ないのよ」と告白した。河本は「それ金縛りってやつじゃないですか」とツッコミ。長州は「あ、だからそれに近いんだけど。本当にね、最近視力が落ちてきたって言ったでしょ。これね、誰かがまぶたを抑えて、下げてるんじゃないか」と疑った。長州ならではの説に河本は爆笑した。

長州は「2本の“何か”がまぶたの上をこう…ゆっくり下げていってるんだよ」と解説。ラジオで手ぶりは伝わらないものの、次長課長の2人に力説。「声を発したいのは俺の方なの。でも声が出ないの」と説明した。河本は「それでも（何かが）口を小指で押さえてる可能性ない？」と推測。長州は「だから鼻で『フゥ…フゥ…』って。家内も心配してんだよね」と語った。

河本は「最近ですか？」と聞くと、長州は「ここ1年くらいだね」と答えた。