関関同立の中で「最もお金持ちなイメージがある大学」ランキング！ 2位「立命館大学」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、関関同立の大学に関するアンケートを実施しました。
その中から、「関関同立の中で最もお金持ちなイメージがある」大学ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「由緒正しきお家の方が通うイメージ」（40代女性／富山県）、「附属校などがあるため、大学より前から通っている人が多そうなイメージがあるから」（30代女性／埼玉県）、「近所の金持ちの子どもが進学したから」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「社長の子どもが多いイメージだから」（20代女性／栃木県）、「関西学院大学はキャンパスが非常に綺麗で設備も整っており、洗練された雰囲気があるため、裕福な家庭の学生が多い印象があります。また、国際交流や留学制度などにも力を入れていて、経済的に余裕のある学生が多く集まっているというイメージが強いです」（20代男性／愛知県）、「神戸や宝塚の高級住宅街の子どもが多そうだから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：立命館大学／71票立命館大学は、国際的な大学との提携や充実した海外研修プログラムなど、教育環境への投資が手厚いイメージがある大学。広大なキャンパスや最新設備が整っていることから、裕福な家庭の子弟が多く通っているという印象を持つ人も少なくありません。グローバルな視点を持つ学生が集まることも、そのイメージを強めています。
1位：関西学院大学／158票関西学院大学は、兵庫県西宮市に本部を置く歴史あるキリスト教系の私立大学で、西洋的な美しいキャンパスが有名です。伝統的に「おしゃれ」「上品」といったイメージが強く、裕福な家庭出身の学生が多いというイメージがあります。卒業生が社会で活躍していることも、このイメージを裏付けていると考えられます。
