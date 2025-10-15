サンリオキャラクター「ふんばるず」に新作！ ハローキティやクロミがカラーチェンジして登場
サンリオキャラクターズをモチーフにした「ふんばるず サンリオキャラクターズ」が、10月16日（木）から、全国のバラエティショップや書店で発売。ドリームズオンラインショップでは、10月10日（金）より先行予約を受け付けている。
【写真】マイメロディ＆クロミも！ かわいすぎる商品一覧
■かわいく姿勢をサポート
今回発売される「ふんばるず サンリオキャラクターズ」は、机とおなかの間に挟むことで、猫背をサポートしてくれるぬいぐるみ。
ラインナップには、ハローキティ、マイメロディ、クロミの全3種類がカラーチェンジして新登場する。
また、ぬいぐるみの中にはハート型のクッションを内蔵。長時間のデスクワークで前のめりになりがちな姿勢をしっかり支え、作業中の疲れを軽減させてくれる。
