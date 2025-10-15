14日に行われたサッカーの国際親善試合（東京・味の素スタジアム）で、日本代表が強豪ブラジルに3―2で逆転勝利を収めた。「エクスコムグローバル」の西村誠司社長は、15日にTikTokを更新、祝福のメッセージを送った。

前半終了時0―2からの大逆転勝利に、西村氏は「もうね、本当にみなさん、どうでしょう。ビックリしました」と興奮冷めやらぬ様子。「2点ビハインドから後半3点返して、あのブラジルに14度目の挑戦で勝利したのは、歴史的勝利と言っても過言ではない」と強調した。

西村氏が運営を支援する医療機関「にしたんクリニック」は、ベルギー1部リーグ「シント＝トロイデンVV」のプラチナスポンサーを務めており、クラブのキャプテンを務めるDF谷口彰悟を特に注目したという西村氏。去年秋にアキレス腱（けん）断裂で戦線離脱した谷口は、センターバックでフル出場。「すごく悔しい思いを本人から聞いていた。今回フル出場して日本の要として、しっかり後半守り抜いたのは本当に感動した」と述べた。

次に、シント＝トロイデンVVからイタリア・セリエAのパルマに移籍したGK鈴木彩艶に言及。「パルマに行って、もまれた。今回後半すごく日本のゴールを守り抜いた」と述べ、「すごくシャイでね、恥ずかしがり屋の性格なんですが、試合になると闘志満々」だと述べた。

谷口と鈴木のことを「親のような思いで試合を見守っていた」という西村氏は、劇的な勝利に「本当にスタジアムに行った方が羨ましくてしようがないです」と述べた。

観戦した人に「感動的なコメントをお待ちしております」と呼びかけた西村氏は「これからも皆さん一緒になって日本代表頑張っていければなと思います。僕もしっかり応援していきます」と最後を締めた。