夏川りみ、“奄美の横綱”との2ショット公開「神なツーショット」「酒強さで人類最強とNo.2ですね？」
歌手の夏川りみ（52）が14日、自身のインスタグラムを更新。“奄美の横綱”こと歌手の元ちとせ（46）とのほろ酔い2ショットを公開した。
【写真】“石垣の横綱”夏川りみ＆“奄美の横綱”元ちとせの2ショット
夏川は「大好きな元ちとせ（奄美の横綱）さんと、初台にあるお気に入りの台湾料理『福臨門』で美味しいものをたくさん食べました」とコメント。元との笑顔の2ショットに加え、たくさんの台湾料理の写真を投稿した。
「ちぃ〜（ちとせ）といると時間がいくらあっても足りない程だ。そして、ここの料理は何を食べても美味しい。いつもの事ですがこの日もついつい、飲み過ぎてしまいましたとさ。笑」と楽しげにつづった。
石垣島出身の夏川と、奄美大島出身の元はともに酒好きとして知られる。以前、2人でフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11：50）にゲストとして生出演した際に、“飲み仲間”の元横綱・白鵬翔氏から、その豪快な飲みっぷりを称して「石垣の横綱」「奄美の横綱」と名付けられたことを明かしていた。
この投稿には「歌姫がそろう神なツーショット」「楽しんでますね」「ず〜っと仲良くね」「酒強さで人類最強とNo.2ですね？ｗ」などのコメントが寄せられている。
