◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)

山本由伸投手がメジャー2年目で日本人投手初のポストシーズンで初完投を披露しました。

「8年ぶりというのはついさっきまで知らなかったんですけど、とにかく1イニングずつ集中してテンポよく投げられたのでなんとか最後まで試合を締めくくれて良かったです」と山本投手は喜びを語ります。

8回を終えていたところで97球を投げていましたがそれでもロバーツ監督は「9回を彼に任せることに全く不安はありませんでした」と試合後の会見でコメント。

それを記者から聞いた山本投手は「信頼してもらえるとか任せてもらえるのはすごく選手としてうれしいことですし、ますます頑張りたいと思います。信頼してくれて結果で返せたのがよかったです」とうれしそうに語りました。

また、6回にソロホームランで山本投手を援護したマックス・マンシー選手は山本投手について「彼は我々にとって最も頼りになる存在だ。今年はさらに別の次元へと到達している」とさらなる成長を確信。

山本投手も「今日の試合でも自分の成長は感じましたし、初回だったり反省するところはありましたけど、大切な試合を勝っていくことで自分の成長につながればと思います」と自信を見せました。