お笑い芸人の椿鬼奴（53）が14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に10月のマンスリーパートナーとして出演。夫でお笑いトリオ「グランジ」の大（45）との結婚のいきさつを明かした。

この日のテーマは「同級生の話」。パーソナリティーのお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーから「旦那さん、グランジの大さんとの結婚も同級生がきっかけ？」と振られた鬼奴は「そうそうそう。芸人を勧めたのも“ブチ”ですけど、大学の同級生で、大さんを勧めたのもブチ」と同級生の「ブチ」が結婚のきっかけだったと明かした。

「まあ飲み仲間ではあったわけですよ、元々。大さんと飲む時にブチも一緒にいたりとか」と鬼奴。「（大は）後輩なんだけど、なかなか後輩から先輩に“連れて行っててくださいよ”って言うのって、女性芸人って受けづらい。だいぶ前なんだけどね、大さんと飲み行ってたのも、15年以上前。結構、男同士で行くでしょ、みんな。だけど、本当にお金ない大さんは、誰彼構わず、“今日行きましょうよ”とか言う人で。で、私にも壁なく言ってくれて、凄い付き合いやすい後輩だったんだよね」と懐かしそうに振り返った。

「しかも、同期のPOISON GIRL BANDの吉田（大吾）の舎弟みたいな子だったの。そこも同級生っていうか、同期の下で知り合った後輩。で、吉田を含めてよく飲んでたんだけど、吉田がいない時もそうやって誘ってくれるから飲んで。ブチも一緒に行って、そんなことをやっていたら、ブチが“大くんいいんじゃない？”なんて話を裏で言ってて、で、大さんがいる時も“どう？”って言って凄く言ってくれて」と回顧。「（大は）“それはもう奴姉は凄い良いですよ”って凄い褒めてくれるわけよ。“女性としてもいいんじゃないですか”みたいなことを言うわけよ。で、それをブチが凄い詰めてくれるっていう。“そんなこと言うんだったら本当に付き合えばいいじゃん”とか。それで、まとまったのよ」と笑った。

そもそもその時期、鬼奴は婚活に励んでいたこともあったといい、「芸人ってあんまり考えたことなかったけど。でも、その前にまたブチが紹介してくれた人と付き合ったんだけど、うまくいかなくて。やっぱり生活形態もあるだろうし、付き合ってみたら“芸人はなんていいんだろう、楽”って。みんな不規則だし。凄くいいっていうのを後で思った」と話した。

鬼奴は2015年5月に、後輩芸人の「グランジ」大と婚姻届を提出した。