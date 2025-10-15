ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサ（２８）が、韓国映画「犯罪都市」シリーズで知られ、日本でも人気の俳優マ・ドンソク（５４）とタッグを組み、Ｎｅｔｆｌｉｘの新作アクション映画「エクストラクション：タイゴ」で２度目の俳優業に挑むことが判明したと１５日、現地メディアのｉｚｅなどが報じた。

同作は、俳優のクリス・ヘムズワース（４２）主演のグローバルヒット作「エクストラクション」のスピンオフで、新たな主人公と物語を中心に展開されるという。マ・ドンソクは拉致された仲間を救うため、危険な任務に飛び込む傭兵タイゴ役を演じるとともに、作品の原案開発に参加し、自社のビッグパンチピクチャーズが共同制作としても名を連ねたとした。

共演にはイ・ジヌク（４４）が加わり、マ・ドンソクと張り詰めた対立を描きながら、強烈なアクション対決を繰り広げる予定だ。

一方のリサは２４年に、米・ＨＢＯシリーズ「ホワイト・ロータス」シーズン３に出演。短い出演時間ながらも強い印象を残し、話題となった。

同メディアはリサが「エクストラクション：タイゴ」に出演し、俳優としての地位をさらに固める展望だろうと伝えている。