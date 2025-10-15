広島の新井貴浩監督が、１６日から「みやざきフェニックス・リーグ」を視察する。昨年は悪天候で見送ったため、今回が初視察となる。マツダでの秋季練習後に宮崎に向かった指揮官は「映像では見ているが、実際に自分の目で見ないと表情や姿勢は分からない」と、１９日までの４試合をチェックする予定だ。

フェニックスには、今オフから捕手に再挑戦する二俣、先発挑戦中のドラフト３位・岡本や７月末に支配下昇格の２１歳左腕・辻、またドラ１・佐々木らが参加している。現地ではベンチには入ることなく「気付いたことがあれば、声を掛けたりすることもあるけど、基本は見るだけ」と、ネット裏から熱視線を送って若ゴイの発奮を促す。

１５年ぶりの借金２０で５位に沈んだ今季は、８年目・中村奨の台頭などはあったものの、特に常広や田村ら期待の若手の伸び悩みが目立った。来季に向けて「投手も野手も核となる選手を育てていく」と掲げる指揮官。「みんなを見に行くのではない。誰かは言わないけど、優先的にしっかり見たい選手はいる。時間は無限ではないのと同時に、チャンスも無限にあるわけではない。２月キャンプのメンバー（の争い）というのも始まっているわけだから」と、競争をあおった。