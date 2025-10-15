「今日の会談の話にしてください。三党幹事長会談の。今日はこの会談の話ですから」

10月14日、自民党、公明党との会談を終えた後の会見で、記者の質問をこう遮った国民民主党・榛葉賀津也幹事長（58）。榛葉氏に飛んだ質問とは、いま波紋を広げている、同党の玉木雄一郎代表（56）と共演した動画で見せた“悪ノリ”に関する内容だった。

11日、玉木氏のYouTubeチャンネル「たまきチャンネル」で公開された動画では、同党の歴史を振り返るなかで、榛葉氏が「旧国民民主党」時代、玉木氏とは現在ほど親しくなかったというエピソードを披露。すると、玉木氏は、旧国民民主党の前身である民進党在籍時の榛葉氏について、こんな過去を明かした。

「榛葉さんなんかはね、前の民進党の代表選挙なんか蓮舫さん応援してるからね」

この発言に、榛葉氏は「いひひひひ」「黒歴史、黒歴史だ」と爆笑。玉木氏も、「黒歴史、榛葉さんあんまりツッコミどころないんだけど、蓮舫さん応援してたんだよ」と榛葉氏に乗じて笑っていた。

’16年に蓮舫氏（57）が当選した民進党の代表選について、榛葉氏は「あれはね、参議院（議員）はみんなして蓮舫さんを応援しようと。あの時、選挙終わったら衆議院行くって言ったから、じゃあ応援しようって」と説明。結局、蓮舫氏は衆院に鞍替えすることはなく、玉木氏が「戻ってきたね」と合の手を入れると、榛葉氏は「これオンエアできないでしょうが！大変なんだよ」と机を叩き、二人して爆笑していた。

その後も、お互いに蓮舫氏からSNSでブロックされていることを面白がっていた玉木氏と榛葉氏。蓮舫氏がいないスタジオで、皮肉めいたトークで嬉々として盛り上がる二人に対し、Xでは、“女性蔑視”“悪趣味”といった批判が噴出した。

さらに、蓮舫氏自身も13日、玉木氏と榛葉氏の会話を念頭においてか、Xに《私は、SNSで他の政党の議員を笑いながら語ることはしません。政治は、批判よりも誠実な対話で変えていくものだと思います。特に今は。対話でしょう》と投稿していた。

そんななか、玉木氏と榛葉氏を擁護する人物もいる。その一人が、昨年の衆院選で、石川県内の候補者としては史上最年少で当選（比例復活）を果たした国民民主党の小竹凱議員（27）だ。

玉木氏と榛葉氏の会話をめぐって、Xで先述のような批判の声が上がるなか、起業家・お笑いタレントのたかまつなな氏（32）が13日、《こういうところが、女性支持が弱いところではないか…。国民民主期待している部分があるだけに、残念。今、自民にも立憲にもどちらとも組める重要なポジションにいるだけに心配》などと懸念を表明。

すると、小竹氏は14日にたかまつ氏の投稿を引用リポストし、こう苦言を呈したのだ。

《叩きたいだけ。なぜ『女性』が出てくるのか》

これを受け、たかまつ氏は「女性」に関する記述について、《対決より解決をうたう政党が、ネットで誹謗中傷にあいやすい女性議員のことを雑に、笑いながら取り上げること、そのことへの配慮が足りないと思います。あの話は何を解決する話になるのか、むしろネット上の分断を広げてしまうことに気づかないなら、想像力に欠けており、残念です》と説明。

続けて、《政党や思想を超えて、女性議員に向けられる誹謗中傷の多さ、そこに日頃から想いを馳せていたら、あのようなやりとりはできないのではないでしょうか》としたうえで、《笑い話として、黒歴史というのは私を応援しなかったという文脈であり、特定の方をおとしめるつもりはお二人にはないかもしれませんが、総理候補としては相応しくないと思います。自分の言葉がどう受け取られるか、どのような影響力があるのか、それが国会でまだまだ少ない女性議員をまわりまわって傷つけないのか考えてほしいです》などと訴えた。

以降、小竹氏からたかまつ氏に対する応答はない。玉木氏と榛葉氏の会話に、嘲笑的な意図が込められていたのであれば、それは性別を問わず慎まれるべきであり、たかまつ氏の意見には一部で疑問の声も上がっている。ただ、たかまつ氏の意見を一方的に《叩きたいだけ》と断言する小竹氏に対しても、「対立より解決」をスローガンに掲げる国民民主党所属議員としての資質を問う声が上がっている。

《たかまつさんのポスト内容に対して思うことがあれば、是非、お相手の方への敬意を忘れず言葉を尽くして対応してくださることを願います。「叩きたいだけ。」と言う決めつけたような言葉は「対決より解決」で言葉を尽くして議論する姿勢の国民民主党を支持している身として少々悲しくショックでした》

《公式動画で党のトップ2人が他党議員の陰口言ってるにも関わらず叩きたいだけと一蹴》

《おだけかいが残念すぎてビビる こういう風な批判に「叩きたいだけ」と単純化してクソリプかましちゃうような奴なのか・・・「対決より解決」を実践するなら、相手が本当に言いたいことは何なのか深堀りすると思うんだけど》