「花粉症」と聞くと春とイメージする人も多いと思いますが、実は”秋の花粉症”にも注意が必要です。山形県内で今がピークだという秋の花粉症について医師にことしの傾向や対策について聞きました。



山形市内で「秋の花粉症」について聞いてみると。



女性「私はイネ。昔検査したら反応した。主人はブタクサが駄目で2人で外を歩いていると何かしら反応してくしゃみと鼻水が出てくる」

「目のかゆみと鼻水と耳とのどのかゆみ。（Q・困る時は）寝る時。なかなか寝付けない」





山形大学医学部で花粉症などのアレルギーを専門にしている千葉真人医師は。山形大学医学部千葉真人・医師「先週ぐらいから一気に鼻の調子が悪くなったという患者が増えている印象がある。今が秋の花粉の”ピーク”」秋に飛散する花粉は「ブタクサ」や「ヨモギ」などのキク科の植物やイネ科の植物があります。「ブタクサ」は主に道端や河川敷などに、「ヨモギ」は道端や堤防近くに分布しています。千葉医師によりますと秋の花粉は春の花粉と違い、雑草などによるものであるため遠くまで飛ばないといいます。山形大学医学部千葉真人・医師「雑草が生えている所に行くと ものすごい量の花粉にさらされるので、いる場所によって症状が強かったり、比較的軽かったり差があるのが秋の花粉の特徴」さらに、秋の花粉症の時期についてことしは例年とは違う状況にあるといいます。山形大学医学部千葉真人・医師「通常だと10月下旬になるとだんだん症状が軽くなってくるが、ことしは暑さが比較的長続きしているので、もう少し長くなる可能性がある」千葉医師は、暑さが続いてブタクサなどの生育が順調になり、繁殖しているとしてことしは例年より1週間から2週間ほど長い10月下旬まで続くと予想しています。そうした中、「秋の花粉症」への対策はどのようにすればいいのか。千葉医師はマスクやメガネの着用が効果的だとしています。そのほかにも。山形大学医学部 千葉真人・医師「鼻の入口にワセリンを塗るのが効果があるというデータが出ている。花粉は粘膜などの水分に触れるとはじけてアレルギーの成分が出る。ワセリンは油なのでそこでキャッチした花粉は破裂しないでそこにとどまる」千葉医師は対策を講じても症状がつらい場合は病院で受診してほしいと話していました。