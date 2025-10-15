通貨オプション ボラティリティー ドル円の短期に需要 政治情勢不透明で 通貨オプション ボラティリティー ドル円の短期に需要 政治情勢不透明で

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円の短期に需要 政治情勢不透明で



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.95 6.32 8.06 6.75

1MO 10.33 6.90 8.39 7.15

3MO 9.81 6.83 8.45 7.41

6MO 9.78 6.91 8.67 7.56

9MO 9.76 7.01 8.82 7.74

1YR 9.76 7.08 8.95 7.88





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.74 8.61 6.94

1MO 9.03 9.16 7.41

3MO 9.12 8.93 7.38

6MO 9.34 9.18 7.55

9MO 9.54 9.39 7.68

1YR 9.66 9.55 7.80

東京時間16:37現在 参考値



ドル円１週間や１カ月といった短期ボラティリティーが上昇している。１週間は１カ月に続いて１０％付近へと上昇。自公連合の崩壊を受けて、日本の政局が混迷を極めている。流動的な状況となるなかで、今後の政策のかじ取りが見えないことが、円相場のボラティリティーを高めている。

外部サイト