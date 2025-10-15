◇木下グループ・ジャパンオープンテニス女子第3日 シングルス2回戦 大坂なおみ2―1スーザン・ラメンス（2025年10月15日 大阪・モリタテニスセンターうつぼ）

16日が28歳の誕生日となる大坂なおみ（フリー＝第1シード）が昨年大会の覇者、スーザン・ラメンス（26＝オランダ）を7―6、3―6、6―2で下し、この大会初めての8強入りを果たした。

大坂は第3セット、5―0でリードしていた第6ゲーム途中で左太腿を痛めて治療のために中断。テーピングを施してコートに戻ったが、このゲームに続いて第7ゲームも落として5―2に。しかし、執念で第8ゲームを取って勝利の瞬間は涙が流れた。

試合直後は「足のことがあるので」と勝利者インタビューをかわした大坂だったが、治療して痛み止めを飲んで会見に臨んだ。「いろんなことが起こった試合。痛めたのは左のハムストリング（太腿裏）。動けないのは確かなので、現実的にはそこが問題です。ただ一つ言えるのは、私は治るのが非常に早いタイプの人間なので、次の試合に間に合うのではと願っています」とこの時点で棄権することはないと話した。

勝利の瞬間に込み上げた気持ちについては「自分の地元に帰ってきたというような気持ちもありますし、見に来てくださった方たちのためにもいいプレーをしたかった」と大坂。27歳最後の試合は感謝の涙でしめくくった。