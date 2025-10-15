10月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは289銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は97銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは7銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は410円高と大幅高に買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8887> シーラＨＤ 518 +79（ +18.0%）

2位 <6190> フェニクスＢ 668 +100（ +17.6%）

3位 <1418> インタライフ 457 +63（ +16.0%）

4位 <3094> スーパーＶ 748 +100（ +15.4%）

5位 <367A> プリモＧＨＤ 2255 +295（ +15.1%）

6位 <277A> グロービング 2710 +340（ +14.3%）

7位 <428A> サイプレス 720 +86（ +13.6%）

8位 <423A> ライオン事務 510 +56（ +12.3%）

9位 <6549> ＤＭソリュ 1620 +177（ +12.3%）

10位 <3358> ＹＳフード 99 +9（ +10.0%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <373A> リップス 2575 -700（ -21.4%）

2位 <3440> 日創グループ 960 -170（ -15.0%）

3位 <6224> ＪＲＣ 1440 -231（ -13.8%）

4位 <4420> イーソル 530 -84（ -13.7%）

5位 <6182> メタリアル 478 -73（ -13.2%）

6位 <1803> 清水建 1730 -256.0（ -12.9%）

7位 <9978> 文教堂ＧＨＤ 48.5 -6.5（ -11.8%）

8位 <3823> ＷＨＤＣ 61.8 -8.2（ -11.7%）

9位 <4676> フジＨＤ 2820.1 -368.9（ -11.6%）

10位 <245A> ＩＮＧＳ 2950 -380（ -11.4%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <6723> ルネサス 1853 +60.0（ +3.3%）

2位 <9984> ＳＢＧ 22310 +365（ +1.7%）

3位 <8035> 東エレク 29530 +460（ +1.6%）

4位 <9501> 東電ＨＤ 792.9 +10.4（ +1.3%）

5位 <6857> アドテスト 17560 +195（ +1.1%）

6位 <7013> ＩＨＩ 2913 +26.5（ +0.9%）

7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1700 +15.0（ +0.9%）

8位 <6702> 富士通 3795 +33（ +0.9%）

9位 <6920> レーザーテク 21310 +170（ +0.8%）

10位 <7453> 良品計画 3162.1 +23.1（ +0.7%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <1803> 清水建 1730 -256.0（ -12.9%）

2位 <9602> 東宝 9159 -743（ -7.5%）

3位 <9020> ＪＲ東日本 3593.1 -19.9（ -0.6%）

4位 <7012> 川重 9828.7 -44.3（ -0.4%）

5位 <6532> ベイカレント 8350 -7（ -0.1%）

6位 <4519> 中外薬 7020 -5（ -0.1%）

7位 <9503> 関西電 2225.9 -0.6（ -0.0%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



