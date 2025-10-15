　10月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは289銘柄。東証終値比で上昇は161銘柄、下落は97銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは7銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は410円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8887>　シーラＨＤ　　　　　518　　 +79（ +18.0%）
2位 <6190>　フェニクスＢ　　　　668　　+100（ +17.6%）
3位 <1418>　インタライフ　　　　457　　 +63（ +16.0%）
4位 <3094>　スーパーＶ　　　　　748　　+100（ +15.4%）
5位 <367A>　プリモＧＨＤ　　　 2255　　+295（ +15.1%）
6位 <277A>　グロービング　　　 2710　　+340（ +14.3%）
7位 <428A>　サイプレス　　　　　720　　 +86（ +13.6%）
8位 <423A>　ライオン事務　　　　510　　 +56（ +12.3%）
9位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1620　　+177（ +12.3%）
10位 <3358>　ＹＳフード　　　　　 99　　　+9（ +10.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <373A>　リップス　　　　　 2575　　-700（ -21.4%）
2位 <3440>　日創グループ　　　　960　　-170（ -15.0%）
3位 <6224>　ＪＲＣ　　　　　　 1440　　-231（ -13.8%）
4位 <4420>　イーソル　　　　　　530　　 -84（ -13.7%）
5位 <6182>　メタリアル　　　　　478　　 -73（ -13.2%）
6位 <1803>　清水建　　　　　　 1730　-256.0（ -12.9%）
7位 <9978>　文教堂ＧＨＤ　　　 48.5　　-6.5（ -11.8%）
8位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　 61.8　　-8.2（ -11.7%）
9位 <4676>　フジＨＤ　　　　 2820.1　-368.9（ -11.6%）
10位 <245A>　ＩＮＧＳ　　　　　 2950　　-380（ -11.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6723>　ルネサス　　　　　 1853　 +60.0（　+3.3%）
2位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　22310　　+365（　+1.7%）
3位 <8035>　東エレク　　　　　29530　　+460（　+1.6%）
4位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　792.9　 +10.4（　+1.3%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　17560　　+195（　+1.1%）
6位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2913　 +26.5（　+0.9%）
7位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1700　 +15.0（　+0.9%）
8位 <6702>　富士通　　　　　　 3795　　 +33（　+0.9%）
9位 <6920>　レーザーテク　　　21310　　+170（　+0.8%）
10位 <7453>　良品計画　　　　 3162.1　 +23.1（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1803>　清水建　　　　　　 1730　-256.0（ -12.9%）
2位 <9602>　東宝　　　　　　　 9159　　-743（　-7.5%）
3位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3593.1　 -19.9（　-0.6%）
4位 <7012>　川重　　　　　　 9828.7　 -44.3（　-0.4%）
5位 <6532>　ベイカレント　　　 8350　　　-7（　-0.1%）
6位 <4519>　中外薬　　　　　　 7020　　　-5（　-0.1%）
7位 <9503>　関西電　　　　　 2225.9　　-0.6（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

