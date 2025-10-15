NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』公式Instagramが更新され、撮影の合間に見せたキャストたちのリラックスした表情を捉えたオフショットが公開された。

参考：横浜流星×井上祐貴、“正義”の対峙に鳥肌 “精神の殺陣”は『べらぼう』屈指の名シーンに

公開されたのは、蔦屋重三郎（横浜流星）とてい（橋本愛）、そして彼らを囲む仲間たちの撮影風景。セットの木戸口前で談笑する姿や、カメラの外で和やかに微笑み合う様子が収められている。

さらに、長谷川平蔵（中村隼人）とていの“エア眼鏡”ショットや、大田南畝（桐谷健太）、鶴屋（風間俊介）、みの吉（中川翼）、ていら“チーム蔦重”の面々が勢ぞろいした賑やかな場面も。「身上半減」で半分になってしまった看板前でポーズを決める4人の姿は、劇中の緊張感とは対照的に明るく軽やかで、撮影現場のチームワークの良さを感じさせる。

キャプションには「収録の合間にホッとひと息のご夫婦をキャッチ」「蔦重に負けず劣らず戯（たわ）けて見せる、収録の合間の皆さんです」と添えられており、現場の温かな空気が伝わる投稿となっている。

『べらぼう』第39話では蔦重が身上半減の処分を受けた後、営業再開を目指し奮闘する。次回では、歌麿（染谷将太）と再会し“大首絵”という新たな挑戦を描こうとする場面が示唆されている。（文＝リアルサウンド編集部）