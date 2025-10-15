今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５１円ラインを維持できるかが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５０円６０～１５１円７０銭。



米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ観測が根強いほか、トランプ米大統領が１４日に中国との食用油貿易を停止する可能性があることをＳＮＳに投稿。米中貿易摩擦の激化が警戒されるなか、１５１円００銭前後へドル安・円高が進行した。今晩の米株式市場の動向が注目されるほか、ウォラー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事などの講演が予定されている。米地区連銀経済報告（ベージュブック）も公表される。１５１円ラインを本格的に割り込めば、一段のドル安・円高が進む可能性もある。明日は田村・日銀審議委員が沖縄県の金融経済懇談会で挨拶を行う。









出所：MINKABU PRESS