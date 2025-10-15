男性に対するストーカー行為をしたとして、５０代の女が逮捕されました。

ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、米沢市中田町の無職の女（５６）です。

警察によりますと女は、置賜地方に住む５０代の男性に対する恋愛感情やそのほかの好意が満たされないことに恨みを抱いたということです。

こうした感情がもととなり、９月２５日ごろから１０月１３日ごろまでの間、複数回に渡って男性の家などに手紙を貼り付け、男性に会うよう、また交際するよう要求したということです。

一連の行為が男性に不安を与えたほか、つきまといなどを何度も行ったとされています。

男性から通報を受けた警察が事情を聞き、１４日の午後５時２０分に女を米沢署で逮捕しました。男性と女は知人関係でした。

過去にも男性から女との関係について、警察に相談があり、警察が対応したということです。

警察は捜査に支障があるとして、女の認否を明らかにしていません。

警察は詳しい犯行動機や余罪の有無などについて、調べを進めています。