龍宮城、MAZZEL・NAOYAと龍宮城・冨田侑暉W主演ドラマ『セラピーゲーム』OPテーマに新曲「SUGAR」決定
龍宮城が、日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』オープニングテーマに新曲「SUGAR」が決定したことを発表した。
メンバーの冨田侑暉が主演に決定している日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』は、10月29日24時59分から放送スタートする話題のBLドラマ。エンディングテーマは、同じく主演を務めるNAOYAが所属するMAZZELの新曲「Only You」に決定している。合わせて、新曲「SUGAR」が使用されたドラマの予告編も公開された。主演2人の衝撃的なシーンも目撃できるとのことなので、是非チェックして欲しい。
さらに、11月2日に音楽番組『バズリズム02』が手がけるライブイベント＜バズリズム LIVE 2025？のDAY2に出演することも決定した。龍宮城としてはデビュー年の2023年から3度目の出演となる。
なお龍宮城は、10月13日から東横名阪仙福にて全国秋ライブツアーを開催している。2026年2月28日、3月1日には、2025年秋に開業となる大型施設・TOYOTA ARENA TOKYOでの初の2デイズアリーナ公演も決定。特設サイトもオープンされ、情報も随時更新されるため、是非チェックして欲しい。
◾️デジタルEP『SHIBAI』
2025年10月8日（水）リリース
サブスク配信中：https://smar.lnk.to/SHIBAI
M1.SUGAR
日本テレビ10月期ドラマ「セラピーゲーム」オープニングテーマ
作詞：辻村有記, Ray, 冨田侑暉, KEIGO, ITARU, KENT, 齋木春空, S
作曲：MONJOE, LOAR
編曲：MONJOE
M2.エグレメクレ
作詞：辻村有記, Ray, KENT, 冨田侑暉, S
作曲, 編曲：辻村有記, 伊藤賢
M3.余白
作詞：遼遼, KENT, KEIGO, S, 齋木春空
作曲, 編曲：遼遼
M4.夜泣き
作詞：辻村有記, ITARU, 冨田侑暉, Ray
作曲, 編曲：辻村有記, 伊藤賢
M5.OSHIBAI
作詞：辻村有記, 齋木春空, KEIGO, ITARU
作曲, 編曲：辻村有記, 伊藤賢
◾️ドラマ『セラピーゲーム』
放送日：毎週水曜日24:59〜25:29 日本テレビにて放送
初回：10月29日（水）24:59〜25:29
番組ホームページ：https://www.ntv.co.jp/therapygame/
公式X(旧Twi6er)：＠therapygame_
公式Instagram：＠therapygame_
公式TikTok：＠therapygame_
◆出演者
NAOYA（MAZZEL）
冨田侑暉（龍宮城）
◆スタッフ
脚本：齊藤よう船曳真珠
監督：かとうみさと八十島美也子
音楽：遠藤浩二
LGBTQ監修：白川大介
インティマシーコーディネーター：多賀公英
制作：植野浩之, 青鹿敏明(DMM.com)
プロデューサー：丹羽理沙子梅澤宏和. 木之内安代(DMM.com) 大杉真美, 三木和史(ビデオプランニング)
制作プロダクション：ビデオプランニング
製作著作：2025「セラピーゲーム」製作委員会
◆イントロダクション
あいつの傷を癒してやってから、思いっきり捨ててやる！
ゲイのカメラマン・湊（みなと）は、失恋したばかりの獣医学生・静真（しずま）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。
しかし、翌朝湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった――！
この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は彼らと“静真を惚れさせることが湊に出来るか”賭けをすることに。
賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始め――
落として、捨てるはずだったのに…
獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生 × 恋に臆病なツンデレフォトグラファー
賭けから始まる2人の恋の行方は――？
◆原作
「セラピーゲーム」シリーズ（新書館ディアプラス・コミックス刊）
原作：日ノ原 巡
出版社：新書館
レーベル：ディアプラス・コミックス（月刊ディアプラスにて連載中）
◾️イベント出演情報
＜バズリズム LIVE 2025＞ ※チケット受付中
日程：2025年11月1日（土）〜11月3日（月・祝）
龍宮城は11月2日（日）に出演
開場 / 開演時間（3公演共通）：開場16:00 / 開演17:00（予定）
会場：横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）
チケット：￥12,100（税込）
MC：バカリズム
主催：日本テレビ
企画・制作：「バズリズム02」
制作協力：ソーゴー東京
Website：https://buzzrhythm.live/
X：https://x.com/buzzrhythm_ntv
Instagram：https://www.instagram.com/buzzrhythm
◾️ライブ情報
◆龍宮城 TOYOTA ARENA TOKYO ワンマンライブ決定
特設サイト：https://ryugujo-official.com/2026shibai/
2026年2月28日（土）開場 17:30／開演 18:30
2026年3月1日（日）開場 17:30／開演 18:30
https://ryugujo-official.com/schedule/detail/AZBjAUYCy3KOzaIkSPT7
◆秋ライブツアー情報
2025年
10月13日（月・祝）宮城 仙台PIT ※終了
・1回目 開場 13:00／開演 14:00
・2回目 開場 17:00／開演 18:00
10月16日（木）神奈川 KT Zepp Yokohama
・1回目 開場 13:30／開演 14:30
・2回目 開場 17:30／開演 18:30
10月22日（水）愛知 Zepp Nagoya
・1回目 開場 13:30／開演 14:30
・2回目 開場 17:30／開演 18:30
10月30日（木）福岡 Zepp Fukuoka
・1回目 開場 13:30／開演 14:30
・2回目 開場 17:30／開演 18:30
10月31日（金）大阪 Zepp Namba(OSAKA)
開場 17:30／開演 18:30
11月18日（火）東京 昭和女子大学 人見記念講堂
開場 17:30／開演 18:30
https://ryugujo-official.com/news/detail/E9wG4kNsOd2MJdwY95De
