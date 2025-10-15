龍宮城が、日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』オープニングテーマに新曲「SUGAR」が決定したことを発表した。

メンバーの冨田侑暉が主演に決定している日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』は、10月29日24時59分から放送スタートする話題のBLドラマ。エンディングテーマは、同じく主演を務めるNAOYAが所属するMAZZELの新曲「Only You」に決定している。合わせて、新曲「SUGAR」が使用されたドラマの予告編も公開された。主演2人の衝撃的なシーンも目撃できるとのことなので、是非チェックして欲しい。

さらに、11月2日に音楽番組『バズリズム02』が手がけるライブイベント＜バズリズム LIVE 2025？のDAY2に出演することも決定した。龍宮城としてはデビュー年の2023年から3度目の出演となる。

なお龍宮城は、10月13日から東横名阪仙福にて全国秋ライブツアーを開催している。2026年2月28日、3月1日には、2025年秋に開業となる大型施設・TOYOTA ARENA TOKYOでの初の2デイズアリーナ公演も決定。特設サイトもオープンされ、情報も随時更新されるため、是非チェックして欲しい。

◾️デジタルEP『SHIBAI』

2025年10月8日（水）リリース

サブスク配信中：https://smar.lnk.to/SHIBAI M1.SUGAR

日本テレビ10月期ドラマ「セラピーゲーム」オープニングテーマ

作詞：辻村有記, Ray, 冨田侑暉, KEIGO, ITARU, KENT, 齋木春空, S

作曲：MONJOE, LOAR

編曲：MONJOE M2.エグレメクレ

作詞：辻村有記, Ray, KENT, 冨田侑暉, S

作曲, 編曲：辻村有記, 伊藤賢 M3.余白

作詞：遼遼, KENT, KEIGO, S, 齋木春空

作曲, 編曲：遼遼 M4.夜泣き

作詞：辻村有記, ITARU, 冨田侑暉, Ray

作曲, 編曲：辻村有記, 伊藤賢 M5.OSHIBAI

作詞：辻村有記, 齋木春空, KEIGO, ITARU

作曲, 編曲：辻村有記, 伊藤賢

◾️ドラマ『セラピーゲーム』

放送日：毎週水曜日24:59〜25:29 日本テレビにて放送

初回：10月29日（水）24:59〜25:29

番組ホームページ：https://www.ntv.co.jp/therapygame/

公式X(旧Twi6er)：＠therapygame_

公式Instagram：＠therapygame_

公式TikTok：＠therapygame_ ◆出演者

NAOYA（MAZZEL）

冨田侑暉（龍宮城） ◆スタッフ

脚本：齊藤よう船曳真珠

監督：かとうみさと八十島美也子

音楽：遠藤浩二

LGBTQ監修：白川大介

インティマシーコーディネーター：多賀公英

制作：植野浩之, 青鹿敏明(DMM.com)

プロデューサー：丹羽理沙子梅澤宏和. 木之内安代(DMM.com) 大杉真美, 三木和史(ビデオプランニング)

制作プロダクション：ビデオプランニング

製作著作：2025「セラピーゲーム」製作委員会 ◆イントロダクション

あいつの傷を癒してやってから、思いっきり捨ててやる！

ゲイのカメラマン・湊（みなと）は、失恋したばかりの獣医学生・静真（しずま）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。

しかし、翌朝湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった――！

この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は彼らと“静真を惚れさせることが湊に出来るか”賭けをすることに。

賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始め――

落として、捨てるはずだったのに…

獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生 × 恋に臆病なツンデレフォトグラファー

賭けから始まる2人の恋の行方は――？ ◆原作

「セラピーゲーム」シリーズ（新書館ディアプラス・コミックス刊）

原作：日ノ原 巡

出版社：新書館

