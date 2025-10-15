日向坂46・河田陽菜2nd写真集、ハート柄水着とツインテールがかわいい 2度目の生配信決定＆特典ポスター解禁
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』の発売を記念し、17日20時ごろよりYouTubeにて第2回生配信が決定。配信日に写真集を予約すると、限定ポスターとステッカーが特典として配布される。
【写真】ハート柄水着でツインテールがかわいすぎ 発売記念第2回生配信特典ポスター
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
YouTube配信2回目特典のB3サイズ折り目なしポスターとなるのは、写真集未収録カットのほかほかの“おひな”。コペンハーゲンの川のほとりにあるバレルサウナでまったり、じっくり温まり、汗をキラキラさせながらカメラに笑顔を向けてくれた。ハート柄の水着とツインテールのコラボレーションがかわいい1枚。昼下がりのサウナデート気分に浸れるスペシャルなポスターが爆誕した。
さらに、ポスターに加えW特典として、河田陽菜直筆のキリンのイラストや未収録カットが入った「おひなどうぶつえんステッカー」が付く。W特典は17日のみのSony Music Shop限定（10／17午前0時から午後23時59分まで販売）となる。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
