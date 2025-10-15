NAOYA＆冨田侑暉W主演『セラピーゲーム』予告解禁 OPテーマは龍宮城＆EDテーマはMAZZELに決定
音楽グループ・MAZZELのNAOYAと龍宮城の冨田侑暉がダブル主演する10月29日スタートのドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ／毎週水曜24時59分）より、予告編が解禁。また、オープニングテーマは龍宮城「SUGAR」、エンディングテーマはMAZZEL「Only You」に決定した。
【動画】人気BL漫画をNAOYA＆冨田侑暉で実写ドラマ化『セラピーゲーム』予告編
本作は、シリーズ累計130万部突破、BLアワード・シリーズ部門4年受賞の日ノ原巡による同名漫画をドラマ化。獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生×恋に臆病なツンデレフォトグラファー、賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は？
今回、本作のオープニングテーマに、“オルタナティブ歌謡舞踊集団”龍宮城の「SUGAR」が決定した。歌・踊り・ビジュアルのすべてにおいて繊細な表現を磨き上げた、龍宮城ならではのラブソング「SUGAR」。ときめきと戸惑い、そして抑えきれない恋心を軽快なサウンドに乗せて描き、湊の魅力に惹かれていく静真の心情と重なりながら、物語の始まりへの期待感を高めている。
また、エンディングテーマには、BMSGが手がける新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの「Only You」が決定した。「Only You」は、好きな人に会えない時間や、愛するがゆえに生まれる不安な気持ちをエモーショナルに表現した、MAZZEL史上もっとも儚く美しいメロディーが印象的なミディアムバラード。静真と湊の恋模様と歌詞が重なり、物語の余韻に深く、優しく寄り添う。同曲は11月3日0時に先行配信される。
オープニングテーマ「SUGAR」、エンディングテーマ「Only You」は、どちらも本作のために書き下ろされた。登場人物たちの心情と重なり、作品の魅力にさらなる奥行きを与える楽曲に注目だ。
あわせて解禁された予告編は、主人公2人の出会いの翌朝、湊（NAOYA）が静真（冨田）にすっかり忘れられ、ショックを受ける場面からスタート。復讐のために「静真を惚れさせる」という賭けを始めた湊だったが、共に過ごすうちに静真の誠実さに心を動かされていく――。龍宮城の「SUGAR」に乗せて、物語への期待を高める予告編が完成した。
さらに、FODでの先行独占配信も決定。各話の放送終了後からFODで視聴できる。また、TVerでも放送終了後1週間、無料で見逃し配信される。
ドラマ『セラピーゲーム』は、日本テレビにて10月29日より毎週水曜24時59分放送。
