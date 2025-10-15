2PM・チャンソン初参戦『スポ男』全出場選手発表 DXTEENのスペシャルパフォーマンスも決定
11月18日に有明アリーナで開催される『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦』に、2PMのチャンソンと才川コージの参戦が決定。全出場選手15名が発表された。さらに、DXTEENによる会場限定のスペシャルパフォーマンスが行われることも明らかになった。
【写真】『スポ男』応援ゲストとスペシャルパフォーマンスを行うDXTEEN
『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦』は、芸能界を代表するスポーツ男子たちが“最強”の称号を懸け、超過酷な対決に挑む番組。2024年からは有観客での開催がスタート。好評を受けて、今回も有観客での開催が決定した。決戦の舞台は有明アリーナ。
これまでに発表された出場選手に加え、さらなる挑戦者たちが『スポ男』に参戦する。令和のアクション俳優・才川コージ、さらに東京ドームで10万人動員を誇る2PMからチャンソンの初参戦も決定。これにて全出場選手15名が決定し、芸能界スポーツマンNo.1をかけた熱き戦いを盛り上げる。
また、出場者の応援ゲストとして、新たにaoenから優樹（YUJU）と礼央（REO）が会場に駆けつけることも発表された。
さらに、DXTEENによる会場限定のスペシャルパフォーマンスも決定し、大会に華を添える。追加情報や競技内容、イベントの詳細なタイムテーブルは後日発表予定。
また、イベント開催を記念して『スポ男』オリジナルグッズの発売が決定した。出場選手のネーム＆背番号入りTシャツをはじめ、マフラータオル、ジャンパー、ベースボールシャツ、応援フラッグなどが、10月15日から21日までの期間限定でTBSショッピング内『スポ男』ページにて受注販売される。
『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦』は、有明アリーナにて11月18日開催。
■出場選手（※50音順）
荒井陸
EIKI（MAZZEL）
大久保波留（DXTEEN）
柿谷曜一朗
雅久 (GAKU)（aoen）
キム・ジュノ
才川コージ
佐野岳
杉谷拳士
SEIYA（BUDDiiS）
ソンユン（n.SSign）
高柳光希（ＴＢＳアナウンサー）
チャンソン（2PM）
平野泰新（MAG!C☆PRINCE）
山本良幸
■応援ゲスト
MAZZEL KAIRYU、SEITO
DXTEEN 谷口太一、田中笑太郎
aoen 優樹（YUJU）、礼央（REO）
BUDDiiS FUMINORI、MORRIE、SHOOT
n.SSign ハンジュン、ヒウォン
『SASUKE』 山田勝己
