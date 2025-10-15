麻雀プロ・前原雄大さん死去 68歳 「Mリーグ」でも活躍 鳳凰位通算4期
麻雀プロとして長年活躍し、晩年は「Mリーグ」にも参戦していた前原雄大さんが12日に死去したことが分かった。68歳。所属する日本プロ麻雀連盟が15日、発表した。
連盟は公式サイト、公式エックスで「訃報 日本プロ麻雀連盟 常任理事 前原雄大 儀 去る10月12日 68歳にて逝去致しました」「ここに生前のプロ麻雀業界における多大なる貢献を深謝すると共に謹んでご通知申し上げます」「尚 通夜及び告別式は近親者だけで執り行われます」と発表した。
前原さんは1956年12月19日生まれ。1981年にプロ入りすると、十段位通算5期、鳳凰位通算4期を獲得するなど活躍。2018年からスタートした「Mリーグ」では、初年度からKONAMI麻雀格闘倶楽部のメンバーとして3シーズンプレー。2019年シーズンの試合の勝利後に見せた天に指を突き上げたポーズは、今もMリーグファンの記憶に残る。
近年は体調不良が続き、一時は鳳凰戦B1リーグまで降級することもあったが、満身創痍の中で昨季A1に復帰。しかし、つい先月、体調の悪化により、リーグ戦からの勇退が発表された矢先だった。
長年麻雀界発展に尽力してきた前原さんの訃報には、団体の垣根を超えて多くのプロが哀悼のコメントを発表している。また、退団後も応援コメントを度々エックスに投稿していたKONAMI麻雀格闘倶楽部も、公式アカウントが追悼コメントを発表している。
