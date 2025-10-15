待ってた！ 待ってたーーッ！【3COINS】デザイン大優勝♡「新作スマホショルダー」

今季の【3COINS（スリーコインズ）】から登場した「新作スマホショルダー」が、話題を集めそう。大人っぽいコードデザインや甘さのあるフリルタイプなど、着こなしのテイストや気分に合わせて選べるラインナップとなっています。実用性だけでなくアクセサリー感覚で楽しめそうなアイテムをピックアップしたので、ぜひお気に入りを見つけて秋のお出かけのお供にして。

パール調ビーズで華やぎ度アップ

【3COINS】「パールビーズスマホショルダー」\660（税込）

パール調ビーズの繊細な輝きが存在感を放つスマホショルダー。カジュアルな装いにプラスするだけで、ぐっと華やかな印象になり、ラフな着こなしの格上げ役としても活躍しそう。アクセサリー代わりになるデザインだから、Tシャツやワンピースにさらりと重ねても◎ シルバーカラーとゴールドカラーの2色展開。

木製ビーズと結び目のアクセントでコーデに新鮮さをプラス

【3COINS】「フェイクレザービーズ付きスマホショルダー」\550（税込）

こちらは、合成皮革と木製ビーズの組み合わせが新鮮です。二重になったストラップと結び目のデザインも目を惹くポイントに。長さ調節可能で好みにアレンジできるのも魅力です。ベージュ、アイボリーの2色展開。

波打つフォルムでさりげない個性をひとさじ

【3COINS】「なみなみスマホショルダー」\330（税込）

ベーシックなデザインが好きだけど、人とかぶらないひとクセがほしい！ という人にぴったりなのがこちら。波打つようなラインがほんのり遊び心を添えてくれるので、いつもの装いがさりげなくアップデートされそうです。きれいめスタイルのハズしとしても、カジュアルコーデのアクセントとしてもおすすめ。アイボリーとブラックの2色展開。

フリルやリボンでトレンドの甘テイストを楽しんで

【3COINS】「リボンフリルスマホショルダー」\330（税込）

今季注目の “甘ディテール” を、スマホショルダーでさりげなく取り入れるのも◎ フリルの立体感や控えめなリボンモチーフが装いに今っぽさを添えてくれるから、手持ちのベーシック服もぐっと新鮮に映ります。ホワイトとブラックの2色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K