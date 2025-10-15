DB史上最強のスーパーツアラー、官能的な一体感を追求

イギリスの高級車メーカーであるアストンマーティンは2025年10月8日（現地時間）、新型モデル「DB12 S」を発表しました。

【写真】これがDB史上最強ツアラーマシンの内装です

DB12 Sは、アストンマーティンの伝説的なDBの血統に連なる新しいハローモデルです。現在は受注受付中の段階で、納車は2026年第1四半期に開始される予定です。

DB12 Sの心臓部には、ハンドメイドの排気量4.0リッターV型8気筒ツインターボエンジンが搭載され、最高出力700PS、最大トルク800Nmを発生します。これはクラス最高の出力であり、0-100km/h加速はわずか3.4秒、最高速度は325km/hに達します。

シャシーの強化は、単に速く走るためだけではなく。スロットルペダルの応答性を研ぎ澄まし、ギアシフトを高速化することで、ドライバーの意思が瞬時にクルマに伝わるかのような、官能的な一体感を追求しています。

また、カーボンセラミックブレーキ（CCB）が標準装備され、制動力が向上するとともに、バネ下重量を27kgと大幅な軽量化を実現しています。

快適性を犠牲にすることなく、どこまでもシャープなドライビングを実現する、これこそがアストンマーティンの哲学と言えるでしょう。

五感を刺激するS専用の内外装デザイン

DB12 Sは、そのパフォーマンスにふさわしい、見まがうことのない個性を持った新しいデザインが与えられています。



アストンマーティンDB12 S（画像：アストンマーティン）



新形状のフロントスプリッターは、ダウンフォースを発生させ、リフトを抑制する効果を発揮します。ボンネットには廃熱ダクトが設けられ、固定式のリアウイングも装備されています。

リアで存在感を放つ4本出しのエキゾーストは、見た目の迫力だけでなく、魂を揺さぶるような深みのあるエキゾーストサウンドを奏でます。

インテリアに目を向ければ、ドライブモードセレクターにあしらわれた鮮やかなレッドのアクセントが、ドライバーの心を高揚させるでしょう。

シートは、16方向調整可能なスポーツプラス電動フロントシートが標準装備されるほか、オプションでカーボンファイバー製パフォーマンスシートも選択可能です。

「S」専用のスタイリングは、モノトーン、デュオトーン、トライトーンのデザインをフルセミアニリンレザーまたは独自の「S」レザーとアルカンターラから選択できます。

DBX S、Vantage Sに続くDB12 Sによって、アストンマーティンのハイパフォーマンス「S」モデルの復活がさらに拡大した形です。

DB12 SはクーペとオープンカーのVolante（ヴォランテ）をラインナップしています。冒頭に記したとおり、現在は予約注文を受け付けている段階で、世界で最初の納車は2026年第1四半期に開始されると発表されています。なお、今回の発表では価格についての言及はありませんでした。