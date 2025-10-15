俳優のジェイコブ・エロルディ（28）が、いつか子供を持ちたいという強い願望を明かしている。新作『フランケンシュタイン』が公開間近のジェイコブは、母国オーストラリアの両親の元で経験した自身の子供時代を、自分の子供にも味わわせてあげたいという。



ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、子供を持ちたいかという質問にジェイコブはこう答えている。「ぜひ持ちたいね。自分が過ごしたような子供時代を味わってもらうのが夢なんだ」「それができたら僕は世界で一番の幸せ者になる」



そして母メリッサさんを「天使」と呼び、ハリウッドの華やかな世界には興味がなく、映画の製作が終わったら「家に帰る」と語っている。



そんなジェイコブは現在、ファッションデザイナーのモッシモ・ジャヌリと女優のロリ・ロックリンの娘であるオリヴィア・ジェイド・ジャヌリと交際していると思われている。オリヴィアは名門大学への裏口入学後、退学。現在インフルエンサーとして活躍している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）