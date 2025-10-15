元プロレスラーでタレントの長州力（73）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。プロレスラーのアンドレ・ザ・ジャイアントさん（享年46）について語った。

身長2メートル23、体重236キロで「大巨人」と呼ばれたアンドレさん。

対戦経験のある長州は、今回の対談相手の次長課長・河本準一と比較し「アンドレから見たら（河本は）膝ぐらいだよ。アンドレの膝ぐらい。それぐらいの違いがある」と説明した。

「2メートル30ぐらいになると、もう何メートルかって関係ないよね。顔まで見れないよ。向かい合った時に見えるのは、大きなほら穴。へそよ。上からクレーン車が降りてきて。アンドレの指なんだけど」と独特の表現。

「俺のアゴの下に人差し指が入って、俺の顔を上げようとする。アンドレが上から俺を見下して、ニヤッと笑う。体中鳥肌が立って、汗がいっぺんに噴くよ」と振り返った。

また「荒川は3歩で渡る。多摩川の渓谷ならまたげる」「アンドレが生まれてさけんだ瞬間、岩山が崩れて、川の魚が飛び上がった」「プールに飛び込んだら、周りで泳いでいた子がみんな陸地に飛び上がった」などアンドレ伝説を明かした。