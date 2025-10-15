FRUITS ZIPPER櫻井優衣、純真無垢な微笑みSHOTで魅了！アイドル人生で見つけた“希望”と“未来”に迫る

ガールズカルチャーマガジン『BEEEEM』（ビーーーム）が、9月30日に創刊。これを記念し、表紙を飾ったFRUITS ZIPPER・櫻井優衣の誌面カットが公開された。

【写真】真っ直ぐなまなざしが印象的な表紙カット

迷いも葛藤も越えて、真っ直ぐにアイドルを生きているFRUITS ZIPPERの櫻井優衣。今回は“アイドル、その真っ直ぐな心で”と題したロングインタビューが掲載される。

FRUITS ZIPPERのメンバーとして、2026年2月に東京ドーム公演を控えており、さらに今年9月にはソロデビューを果たした。10年以上のキャリアを歩んできた彼女が語るのは、アイドル活動に向けた誠実なまなざしと、ファンと共に在り続けるという信念。“らしさ”を探し続ける日々の中で見つけた希望と、これから描く未来の輪郭に迫っている。

インタビューに併せて2パターンの衣装のグラビアカットも掲載。花を摘むような少女の健気さと、純真無垢なアイドルらしい表情で魅了してくれるはずだ。

なお、TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷サクラステージ店、TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち店、あゆみBOOKS 仙台一番町店といった書店、公式通販サイトでは、それぞれ図柄違いでアザーカットを使用したポストカードが特典として付く。