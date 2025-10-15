SIAMSOPHIAライブ終了 SIAM SHADE・淳士が感謝の投稿「最高の仲間と最高なLIVE」 『LUNATIC FEST.』への意気込みもつづる
ロックバンド・SIAM SHADEとSOPHIAによるスペシャルユニット・SIAMSOPHIAが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOでライブを開催。ライブ後、メンバーの淳士がインスタグラムを通じて公演終了を報告し、「最高な仲間と最高なLIVEができて最高にHAPPYです」と喜びをつづった。
【写真】SIAM SHADE・淳士、SIAMSOPHIAのライブを終え感謝の投稿
投稿には、出演メンバーが並んだ集合写真も添えられ、「応援してくれた皆、支えてくれた方々に感謝」と感謝の言葉が記されているほか、「LUNATIC FEST 2025も盛り上がっていきましょう」と、11月8日・9日に開催される音楽フェス『LUNATIC FEST. 2025』に向けた意気込みも語られている。
SIAM SHADEをめぐっては、ギタリスト・DAITAがメンバー4人に対し、自身が作曲した楽曲の使用差止等を求めて提訴したと発表。その後、4人はそれぞれSNSで、ファンに向けて謝罪の言葉や今後の姿勢をつづっていた。
そうした経緯のなかで行われた今回のライブを終え、ほかのメンバーもSNSで感謝の思いを投稿。コメント欄には、ライブの感動や安堵の声が多数寄せられている。
なお、淳士は、闘病を公表しているLUNA SEA・真矢の代役として『LUNATIC FEST. 2025』に出演予定で、同フェスでのステージにも注目が集まっている。
