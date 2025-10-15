老後2000万円問題が取り沙汰され、新NISAでの投資が国をあげて喧伝されている。しかし、元トレーダーの田内学氏は「投資しただけでは、お金の不安は解消されない。煽られて増幅したお金の不安から解放されるには自分の中に価値基準をもつことが必要だ」という――。

■価値観を試す「メロンジュース」の問い

中学校や高校でお金の授業をするとき、僕がよく使うクイズがある。

教室のスクリーンにメロンジュースの写真とクイズを映し、「さて、3択クイズです」と言うと、生徒の目が輝く。

【問題】

いつも1000円で売られているメロンジュースがあります。高くて買えなかったのですが、ある日のセールで500円になっていたので、買って飲みました。ところが次の日、そのジュースは300円に値下がりしていました。この買い物で、あなたは得をした？ 損をした？

A：500円得をした

B：損も得もしていない

C：200円損をした

「さあ、どれだと思いますか？」

生徒に手を挙げてもらうと、毎回きれいに意見が分かれる。

Aを選んだ生徒は、「1000円のものを500円で買えたから得した！」と自信満々だ。

Bの生徒は冷静に「価値は500円だから損も得もしてない」と答える。

Cの生徒は、悔しそうに「次の日には300円なんだから損した」とつぶやく。

ここで僕は付け加える。

「実はもう一つ、選択肢があります。D『この中に正解はない』という選択肢です。他の答えを思いついた人はいませんか？」

生徒たちは一様に首をかしげる。そこで、後ろで見学する先生や保護者にも問いかける。

「大人のみなさんも遠慮せずにどうぞ」

しばらくの沈黙のあと、あるお母さんが手を挙げた。

「ジュースがまずければ、どんな値段でも損したって後悔しますよね」

その一言に、生徒たちの表情が変わる。「確かに！」と納得する声があちこちで上がった。

値段より味。お金の損得より自分の満足感。

たった一杯のジュースが「価値とは何か」を考えるきっかけになった。

けれど、なぜ私たちは値段や損得ばかりに気を取られるのだろう？

その背景には、私たちを取り巻く社会の構造的な変化がある。

■「欲しい」から「買わされる」へ

企業はかつて、「人々が本当に欲しいもの」を作っていた。だが今は、「人々に欲しがらせること」に力を注ぐ。それは、「メロンジュースの問い」にも見える構造だ。企業と消費者の当たり前の関係がすれ違い始めたのは、いつからだろう？

話は、戦後の復興期にさかのぼる。1952年、日本はサンフランシスコ講和条約の発効により独立を回復した。占領期を経て、日本人はアメリカの豊かさに強い憧れを抱いた。

当時の企業は人々が求めるものを作り、消費者もまた、それを素直に手に取った。両者が手を取り合って豊かさを目指す、健全な循環があった。

たとえば、当時のナショナル（現パナソニック）の新聞広告には、「我々の生活はこれでよいか？」という問いかけで始まっている。これは不安を煽(あお)るためではない。広告の本文からは、「電化による社会生活の向上」をみんなで目指そうとする強い意志が伝わってくる。

「憧れ」に導かれた豊かさ。それが、かつての日本社会だった。

■「欲しいものを作って稼ぐ」が当たり前だった

高度成長期には、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫の三種の神器を手に入れるために人々は懸命に働いた。道路が整備され、鉄が作られ、その鉄で自動車が生産される。道路や鉄を作るために働いた人々は、稼いだお金で自動車や家電を買い、企業はさらに消費者が欲しいものを作った。

自分たちの欲しいものを作ってお金を稼ぐ、という当たり前の姿がそこにはあった。

好循環は続き、日本は1980年代に「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称(たた)えられ、経済規模でアメリカに肉薄した。だが、その勢いは1990年代半ばを境に停滞していく。

経済学者の小野善康(おのよしやす)氏は著書『資本主義の方程式』で、停滞の原因を「モノ経済からカネ経済への移行」と説明している。

戦後から高度成長期は、モノを得ることが豊かさだった。ところが、モノが満たされると人々の関心は「カネ」へと移った（さきほど紹介した調査でも、貯金は「今後（も）お金をかけたいもの」の第2位に入っていた）。

消費者は少しでも安く買って、お金を貯めようとする。企業は、売上を確保するために、価格競争に巻き込まれる。どれだけ良いモノを作っても、高くては売れない。

「モノを売りたい企業」と、「カネを貯めたい消費者」は、いつしか対立し、その距離は広がっていった。かつて「欲しいもの」を作っていた企業は、生き残るために「欲しがらせる」ことに力を入れるようになる。

不安を煽る言葉。焦りを仕掛けるカウントダウン。必要かどうかではなく、損をしないうちに買わせる仕組み。

こうして、購買の動機は「憧れ」から「不安」へと静かにすり替えられた。

企業と消費者が共に未来を目指す関係は、消え去ったかに見えた。ところが、その閉塞感に風穴を開ける出来事が2019年に起きる。

■カネも不安も売る時代

2019年、「老後資金が2000万円不足する」という金融庁のレポートが話題になった。

この「老後2000万円問題」は、お金への不安をふくらませただけでなく、消費者と一部の企業の関係を変えるきっかけにもなった。

人々の関心は依然として「カネ」に向けられていたが、単に貯めるだけではなく、投資で増やそうという動きが広がり始めた。

「モノを売りたい企業」と、「投資でカネを増やしたい消費者」のニーズが一致した瞬間だった。企業は、「金融商品」という形で、消費者の欲求を満たせたのだ。

さらに2024年、新NISA制度がスタートすると、この流れは加速する。政府の後押しで、「投資は、やらなきゃ損」という空気が広がった。

■煽られる「お金の不安」

ふくれ上がった「お金の不安」は、作られた側面もある。生活や将来への不安は昔からあったが、それらが「お金の不安」として括(くく)られ、他の解決策が見えにくくなった。

老後の不安なら、地域や家族との支え合いという方法もあるし、定年後も働けるスキルを身につける選択肢だってある。けれど、一度「老後資金の問題」と定義されると、お金を貯めること、増やすことばかりに目が向く。

不安を感じる私たちに金融機関が忍び寄る。「インフレで現金の価値は目減りします」「投資を始めないと手遅れです」と焦りを誘う。

だが、過去インフレになったときを振り返ると、金利が高くなり預金だけでもお金は増えた。実際に2024年から始まった利上げによって、預金金利は徐々にではあるが上昇している。

また、2025年5月時点で、無リスク金利とされる国債金利の30年ものは2.8％に達している。100万円をこの金利で運用すれば、30年後には230万円にまで増える計算だ。これは十分に堅実な方法だが、こうした情報はあまり表に出ない。金融機関が売りたいものは、別にあるからだ。

企業の思惑を知っていれば、不安を煽る情報に出くわしても冷静でいられる。

これは投資に限った話ではなく、教育、美容、健康などあらゆる消費行動に共通する。

結局のところ、大切なのは、自分自身の価値基準をしっかり持つことだ。

私たちは気づかぬうちに「価格の呪い」にとらわれていないだろうか。「定価が高ければ価値があり、安く買えれば得だ」という思い込みだ。この呪いを解く鍵は、自分が感じた満足感を信じることにある。

■「価格」より「価値」を優先する生き方

私たちが日々意識する価値は、「満足感」と「価格」の2つだ。

満足感とは、実際に使ったり体験したりして感じる喜びや幸せのことだ。たとえばメロンジュースを飲んだときに感じるおいしさや、お気に入りの洋服を着たときの心地よさ。経済学では、「使用価値」とも呼ばれる。

もう一つの価格とは、市場で客観的に決まる「交換価値」だ。メロンジュースが500円だったり、ジャケットが10万円だったりする、値札の数字だ。

当然ながら、消費者として本来重視すべきは使用価値だ（以降、こちらを価値と呼ぶ）。一方で売る側は価格を重視する。高く売れるほど利益が増えるからだ。

さきほどの3択クイズを思い出してほしい。転売目的でメロンジュースを買ったのなら、価値の基準は「価格」になる。500円で買ったものが300円でしか売れなければ、確かに損失だ。しかし「飲んだ」という体験がある以上、評価すべきなのは満足感のはずだ。

大切なのは、「自分がどう感じたか」を見つめ直すこと。それが、自分だけの「価値のモノサシ」だ。

だけど、私たちはつい「価格が高いほど価値がある」と錯覚する。これが、資本主義の巧妙な罠だ。

■「人に見せられるものだけ買う」のは違う

定価10万円のジャケットが新春セールで3万円に値下げされている。迷っていると、店員がそっと耳打ちする。

「今だけ特別に、2万円でご提供しますよ」

気づけばクレジットカードを差し出している。「2万円で10万円のジャケットが買えた」と喜んで買ったとしても、クローゼットに眠ったままなら、そのジャケットの価値は限りなくゼロに近い。他人の評価や価格に振り回され、自分が本当に望むものを見失ってしまう。

本当の価値は、自分自身の中にしかない。他人のモノサシや価格のラベルでは測れない。価格はあくまで市場が決めた他人の評価にすぎないのだ。

また、価格がつくということは、他人の所有物になる可能性があるということでもある。子どもが描いた絵や初恋の人からの手紙に値札がつかないのは、絶対に手放したくないからだ。本当に大切なものの価値は、自分の心の奥に刻まれている。

「プライスレス」とはそういうことだ。

