「東京の奇跡」「我々とは大違い」森保Jの“王国ブラジル撃破”を韓国メディアが続々報道！ 日韓比較が相次ぐ！ 自国はパラグアイ戦勝利も…「ソウルはガラガラ」「あらゆる意味で苦痛の１日」
日本代表は10月14日に行なわれた親善試合で、ブラジル代表相手に歴史的な初勝利を収めた。４日前には韓国代表がブラジルに０−５で大敗を喫していただけに、森保ジャパンの快挙には多くの韓国メディアが驚きを持って報じている。
「日本サッカー、ホン・ミョンボ号に大勝したブラジルに史上初勝利…３−２逆転勝ち」（通信社『聯合ニュース』）
「日本、ブラジルに史上初めて勝った…後半に３ゴール決めて逆転勝利」（一般紙『ハンギョレ新聞』）
「衝撃！“伝説の１軍”稼働した日本、“世界最強”ブラジル制圧…３−２勝利の快挙」（サッカー専門メディア『InterFootball』）
「ホン・ミョンボ号の惨事？“アジア最強”日本は違った！“サンバサッカー”ブラジルに０−２→３−２の劇的な逆転ドラマ…36年間で“２分11敗”後の初勝利」（スポーツメディア『MKスポーツ』）
「“韓国とは大違い”日本列島大爆発！ブラジル相手に“０−２→３−２”大逆転勝利…森保監督の神がかり的采配」（ネットメディア『スターニュース』）
やはり目立つのは、ブラジルに０−５で敗れた自国と３−２で逆転勝利した日本を比較する論調だ。
なかでも、スポーツ紙『スポーツソウル』は「日本はあまりに違った、ブラジルに３−２大逆転勝利…０−５完敗の韓国とは明らかに“対照的”」と題し、「ブラジルのハイテンポな攻撃に苦しい前半を強いられた日本だが、全体的に苦戦した雰囲気は後半から変わり始めた。日本はラインを上げて強くプレスをかけ、流麗なビルドアップを通じて相手の圧力から抜け出した」と試合を総評した。
「瞬く間に試合を覆した日本はその後、安定した守備を構築してブラジルの追撃を許さなかった。“肉弾守備”の末、失点なしに試合を終えて勝者となった」とし、「アジアのライバルである韓国と日本で、ブラジル戦の結果が大きく分かれた。ちょうど韓国が０−５で大敗したため、日本の勝利がさらに目立っている」と伝えた。
また、総合メディア『イーデイリー』は「日本代表が、ホン・ミョンボ号に快勝した“サンバ軍団”ブラジルを撃沈した」と報道。スポーツ紙『スポーツ朝鮮』は韓国戦から先発８人を変更したブラジルに言及し、「経験不足の守備陣による相次ぐミスによって崩壊した」と敗因を指摘していた。
そんななか、「日本のW杯優勝の夢は実現する！韓国を５−０で下したブラジルに３−２逆転勝利…前半０−２→後半３ゴール爆発の“東京の奇跡”」と見出しを打ったのはスポーツメディア『OSEN』。「W杯優勝にチャレンジしている日本は、ブラジル相手に勝利を収め、夢ではなく現実に繋がる道を切り開いた」とし、森保ジャパンの勝利を称えている。
同日には韓国代表もホームで親善試合を実施。日本と２−２で引き分けたパラグアイ代表をソウルワールドカップ競技場に迎え、FWオム・チソンとFWオ・ヒョンギュの得点で２−０の勝利。試合前には、ソン・フンミンの韓国代表最多出場記録更新を祝福するセレモニーも行なわれた。
もっとも、この日の観客数は２万2206人。６万3237人が来場した10日のブラジル戦と比較して実に４万人も少ない数字に。これらを受け、経済メディア『ヘラルド経済』は「ソン・フンミンがいてもソウルはガラガラ、日本はブラジルに史上初勝利…勝っても苦痛の韓国サッカー」と題したコラムでこう綴っていた。
「韓国サッカーにとって、あらゆる意味で苦痛の残る１日になった。韓国はパラグアイ相手に勝利したが、ソン・フンミンをはじめとする欧州組が総出動したホームゲームは歴代屈指の“興行失敗”を記録した。同じ時刻、“宿敵”日本は韓国に惨敗をもたらしたブラジル相手に史上初の勝利を収め、列島を揺るがしていた」
いずれにしても、10月シリーズをともに勝利で締めくくった日韓両国。年内最後となる11月シリーズの戦いぶりも注視したい。
構成●ピッチコミュニケーションズ
参照記事：「0-5完敗の韓国と明らかに対照的」日本の歴史的ブラジル撃破に韓国紙も驚嘆！「“アジアのライバル”で異なる結果」
