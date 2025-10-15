AKB48・19期研究生の伊藤百花、1stフォトブック発売決定「ファンの皆さんがあまり知らない私を詰め込みました」
アイドルグループ・AKB48の19期研究生・伊藤百花の1stフォトブック（タイトル未定／光文社）が12月11日に発売されることが決定した。グラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅。読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。
【先行カット】圧倒的美少女感あふれる伊藤百花
鎌倉ロケは、寝起きから朝食、歯磨き、リビングでくつろぐなどプライベート感あふれるシーンや、中庭のプールに飛び込んだり、制服で電車通学したり青春感あふれるシーン、浴衣で街ブラしたり、公園で遊んだり、犬カフェに行ったり、一緒にデートを楽しんでいるような感覚になれるさまざまなシチューションで撮影を敢行。
また、夕方の海辺のシーンでは、アイドルのときとは異なる大人っぽくダークな雰囲気の伊藤が収められている。12月6日に22歳になる伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックとなっている。
■伊藤百花 コメント
フォトブックを出すことは目標の一つだったので、まさかこんなに早く実現できるなんて本当にうれしいです。私にとってすごく大切な一冊になりましたし、ファンの皆さんにとっても記念に残る大切な一冊になったらいいなって思います。見どころは、鎌倉のロケと、私が“好きなもの”を集めたページです。いつもアイドルの私を見てくださっていると思うので、プライベートなときの私の髪型やお洋服、自然な表情など、ファンの皆さんがあまり知らない私を詰め込みました。
この一冊を読めば、私、「伊藤百花」がどんな人か、好きなものや人生まで全部伝わる内容になっていると思います。たくさんの方に見ていただいて、もっと私のことを知ってもらえたらうれしいです。
