中丸雄一、村上信五の結婚「ネットニュースで知りました」 “結婚の先輩”として助言求められるも無難に対応
元KAT-TUNの中丸雄一が、15日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）に生出演。5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五が14日、結婚を発表したことを受け、祝福した。
【全身ショット】「本日先生となりました」グレー×ブラックのスーツ姿で登場した村上信五
村上結婚のニュースについて、受け止めを聞かれた中丸は「めちゃめちゃめでたい。うれしいっすよね。僕もネットニュースで知りました」とコメント。関係性について「お会いしたときは話すし。10年くらい前はけっこう一緒にいた記憶はあって、舞台とかで1ヶ月ずっと一緒に過ごすみたいな期間がありました」と明かした。
また、村上の結婚報告コメント全文では“これまでにSUPER EIGHTに所属したメンバーも含む名前、一文字ずつが散りばめられている”と話題を呼んでいることについてもトークが弾み、垣花正アナが「中丸も入っているのでは？」と無茶ぶりする一幕も。中丸は、うろたえながらも「メンバーの頭文字を入れているのは、グッときますよね」と話し、「結婚の先輩としてアドバイス」を求められるも「次お会いした時にちゃんとお伝えしたいですけど、無難なやつはだめですか（笑）？」と炎上を避けて、しっかり締めくくっていた。
【全身ショット】「本日先生となりました」グレー×ブラックのスーツ姿で登場した村上信五
村上結婚のニュースについて、受け止めを聞かれた中丸は「めちゃめちゃめでたい。うれしいっすよね。僕もネットニュースで知りました」とコメント。関係性について「お会いしたときは話すし。10年くらい前はけっこう一緒にいた記憶はあって、舞台とかで1ヶ月ずっと一緒に過ごすみたいな期間がありました」と明かした。