赤ちゃんトイプードル、ウサギと初対面で激ビビり まさかの狷┐科瓩5.7万人破顔「人生一周目すぎ」
「立ってる姿が可愛すぎて大爆笑でした」――そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。
【話題のポスト】311.4万表示、5.7万いいねの「直立不動犬」、その前後
添えられていたのは、茶色いもこフワのちっちゃな子犬ちゃんの写真。
なぜか、部屋の隅にまっすぐ2本脚で立っている。まるで、存在感をできるだけ消そうとしているかのようだけど、何があったの？
Xユーザーのりえ（＠dkr_0801）さんが2025年10月7日に投稿したポストの全文は、こうだ。
「先住ももさんと初対面した日
思いっきり足ダンされて
きゃーーーーーー！！！！ってびっくりして
部屋の端っこにいったりくちゃん
立ってる姿が可愛すぎて大爆笑でした
はぁ毎日かわいい尊い命...」
お家にやってきたばかりのトイプードル「りく」ちゃん（生後2か月半ほどの女の子）が、先住うさぎの「もも」ちゃんと初めて対面し、足を鳴らされてビックリしちゃった様子らしい。それで、直立を......！？
ホワホワなのにピーンと伸びた
言葉通り腰が引け、そのまま立ち上がっちゃったリクちゃん。
その愛らしすぎる姿には、Xユーザーから5万7000件を超えるいいねのほか、
「やばい立ってるかわいすぎるなにこのちいさきいのち、やばいいとおしい」
「人生一周目すぎて可愛い......♀️♀️」
「ステージ裏で出番待ちしてるワンちゃんの着ぐるみの人みたいになってますね」
「可愛すぎる後ろにファスナーついてて中に小人入ってません？ww」
「怖がっているところ申し訳ないですが......かわいい！」
といった声が寄せられている。
Jタウンネットの取材に応じた飼い主・りえさんによると、りくちゃんがお家にやってきたのは10月5日。先輩であるウサギのももちゃん（今年で6歳）とゲージ越しの初対面を果たしたのは、まさにその日のことだった。
りくちゃんは、初めて見るウサギのお姉さんに興味津々。好奇心いっぱいで、尻尾を振って近づいていったそう。
しかし、ももちゃんのほうは初めて見る犬に警戒心をあらわに。後ろ足を何度かダンダン踏み鳴らしたという。
「それにびっくりしたりくちゃんが『え？！！！！！！！』と言わんばかりにキャーーーーっと部屋の角にギュッと逃げたかと思えば、あまりの驚きに立ち上がって『』ってなってるところです笑」（りえさん）
ももちゃんの狢ダン瓩老磴靴、音も大きかったそうで、りくちゃんのビックリっぷりには飼い主さんも納得。しかしラブリーな直立姿は予想外で、たまらなくなってしまったようだ。
「何て可愛い姿で立ち尽くしてるの✨
愛おしすぎる小さい守るべき命、、、って気持ちでした」（りえさん）
なお、りくちゃん＆ももちゃんは翌日にはもうなんとなく慣れてきた様子だったそう。
お互いに興味を持って近づいたり、鼻を近づけて臭いを嗅ぎあったりしているとのこと。ももちゃんも、りくちゃんが近づいてくることにあまり動じなくなったという。
2匹の間には、これからどんな絆が育まれていくのだろう？（ライター：Met）