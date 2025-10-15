幕末期に活躍した新選組とはどんな組織だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「京都の治安維持と倒幕派の取り締まりにあたった。多摩地区の農民出身者が中心となったのには、一人の指名手配犯が大きく関係している」という――。

近藤勇（写真＝国立国会図書館／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）

■多摩出身の近藤勇が京都の治安維持を担うまで

戊辰戦争の初戦となった鳥羽・伏見の戦い以降、新政府軍に抵抗したとして「逆賊」の汚名を着せられた新選組。しかし、そもそもは京都の治安を維持し、将軍ばかりか天皇をも守るための組織だった。局長の近藤勇にしても、幕府に仕えながら、尊王の精神は人一倍強かった。それが「逆賊」になってしまったことには、この時代ならではの理不尽を感じる。

新選組の母体となった浪士組をまとめる旗振り役は、近藤勇ではなかった。それは当初、徳川家康の六男、忠輝の子孫である旗本の松平忠敏(ただとし)と、出羽国（秋田県）庄内藩出身の尊王攘夷派の浪士、清河八郎によって構想された。文久2年（1862）10月、清河の申し出を受け、松平忠敏が幕府に諸国の浪士を取り立てるように建言したのである。

じつは、この時点で清河は指名手配中だった。尊王攘夷運動に熱心だった清河は、万延元年（1860）には、アメリカ公使館通訳官だったオランダ人のヒュースケンを暗殺し、翌文久元年（1861）に尊王攘夷結社の虎尾会を結成。同年5月には自分に罵詈雑言を浴びせた町人を切り捨て、幕府に追われていたのだ。

そういう状況だったので、松平忠敏が幕府に建言したのは、次のような内容だった。浪士を放置しておくと騒動につながりかねないが、彼らを組織し、意見を聞き、さらに優秀な浪士たちを登用すれば、人心も幕府に帰する――。尊王攘夷の浪士たちに手を焼いていた幕府が、忠敏の建策に乗ったのである

■旗本が無理矢理作った浪士組

結局、松平忠敏は浪士取扱頭取となり、清河の赦免を願い出て、幕府内の強い反対をかわしてそれを押し通した。こうして地域や身分、家柄に関係なく、だれもが志願できる浪士組が結成されることになった。

近藤勇が関わるのはここから先である。牛込二号半坂（東京都千代田区富士見）にあった忠敏の屋敷を訪問し、浪士を募集する目的が将軍の上洛の警護などだと聞いて、すぐに参加を決めたという。そしてこの募集に、江戸近郊の多摩地区出身の、主として農民階級の武芸の練達者たちが、大勢集まることになった。

多摩郡小野路村（東京都町田市）に小島鹿之助という名主階級の男がいた。のちに近藤勇の義父になる天然理心流3代目の近藤周助に入門し、4歳年下の近藤勇とは義兄弟の契りを結んでいた。鹿之助は近藤らが上洛したのちも、近藤や土方歳三らの相談相手として手紙のやり取りを続けた。京都から送られる近藤らの情報は正確かつ詳細で、それらはまた、新選組の内情を知る貴重な史料ともなっている。

浪士組に応募するにあたり、文久3年（1863）1月、まず土方が鹿之助のもとを訪ねて刀を借り、続いて近藤が訪れて鎖(くさり)帷子(かたびら)を借り、さらには沖田総司と山南敬助も小島家を訪れた。みな浪士組に応募するにあたり、こうして準備と地元の名士へのあいさつをしていた。

■多摩地区で盛んに行われていたこと

彼らは間もなく京都に向かう。だが、京都で将軍や御所を警護する浪士組に、なぜ多摩地区の農民出身者が多く集まることになったのだろうか。

いうまでもないが、嘉永6年（1853）6月3日にペリーが来航して以来、250年続いた徳川の平和は大きく揺るがされ、治安も悪化した。また、国論は攘夷論と開国論に二分し、激しい議論が交わされ、その争いに暴力がからむようになっていった。

こうした状況を受け、農民たちのあいだにも、自衛の手段として武術の稽古を行う者が増えていった。彼らが学んだものの一つの典型が、主として多摩地区で盛んに行われていた天然理心流だった。

写真＝iStock.com／petesphotography ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／petesphotography

たとえば、文久元年（1861）1月15日と16日には、小野路村にあった前述の小島鹿之助の道場に、近藤、土方、山南、井上源三郎らが稽古に赴いている。翌文久2年（1862）にも、近藤が7回、土方が4回、沖田が6回、山南が1回、小野路村に出稽古している。まさに馴染みの名の数々が並ぶ。

■江戸近郊の特殊な軍事的性格

武蔵国多摩地区を中心とする江戸近郊は、どういう位置づけの地域だったのか。大石学氏の著作『新選組 「最後の武士」の実像』（中公新書）には、次のように書かれている。

「徳川家康（権現様）は、江戸周辺武蔵国の農民を、鷹狩の用事や戦時の要害のために、他国の農民とは異なり特に憐愍(れんびん)を加えていた。江戸周辺の農民は、江戸幕府・徳川家と一体であり、味方であると認識されていたのである」

「武蔵国とりわけ江戸周辺地域は、明らかに他地域には見られない政治的・軍事的な機能と性格を強く持っていた。この地域はまた将軍・徳川家の領域という意味で『御場』『御場所』とも呼ばれた。このような性格を重視して、江戸周辺地域を『江戸城城付地』ということもある」

これらの地域は天領、すなわち幕府の直轄地でもあった。だから、なおさら徳川家と一体という意識が保たれていた。そこに前述のように、武術を稽古することがブームのように重なり、浪士組への参加者が、多摩地区に大勢現れたのである。

文久3年2月4日、小石川伝通院（東京都文京区）の山内に300人近い浪士が集まり、そこには近藤、土方、沖田、山南、井上らの顔があった。ほかに芹沢(せりざわ)鴨(かも)を中心とする水戸浪士たちもいた。このうち240人余りが中山道経由で京都に向かった。

■幕府による清河の暗殺

彼らは2月23日、京都に着いて壬生村（京都市中京区）の民家や寺院に分宿した。ところが、壬生の新徳寺に集まった浪士たちの前で、清河が説いたのは、本来の目的とはまるで違う話だった。浪士組の目的は将軍警護ではなく、尊王攘夷を行うことだ、というのが清河の主張で、浪士たちが攘夷の先兵となって、横浜の外国人居留地を襲撃しよう、と訴えたのである。

壬生寺（写真＝663highland／CC-BY-SA-3.0-migrated／Wikimedia Commons）

さすがに幕府も清河の主張を許せず、浪士たちを江戸に呼び戻そうとした。だが、近藤勇を筆頭とする多摩地区出身者らの一派と芹沢鴨らは、将軍警護の目的で上京した以上、たとえ幕府からの俸禄を受けとれなくても、本来の目的を貫徹したいとして京都への残留を希望した。

こうして、3月13日に清河らが京都を発って江戸に向かった。一方、近藤や芹沢ら24名は京都に残留して会津藩の預かりとなった。以後、会津藩の指揮下で、京都の市中を警備することになったこの「壬生浪士組」こそが、新選組の前身である。この24人のうち近藤以下8人が、天然理心流を学んだ多摩地区の出身者だった。

ちなみに、清河はこの翌月、幕府が放った刺客に暗殺されている。

では、京都に残った近藤の目的はなんだったのか。当時の近藤の書簡を集めた文久3年3月付の『志大略相認書』によれば、3月10日付で、会津藩主で京都守護職の松平容保(かたもり)に宛てた書簡に、次のように記している。

■長州による御所焼き討ちのクーデター

「天朝を御守護奉るはもちろん、ならびに大樹公御警衛、もって神州の穢を洗浄せんがため」、そして「天朝ならびに大樹公の御守護奉り攘夷仕るべく候」。「大樹公」とは将軍のことである。すなわち、朝廷と並んで将軍をしっかり警護し、さらに攘夷を行おうというのである。

つまり、清河の主張が過激な尊王攘夷論であるなら、近藤勇らの主張は、幕府権力を強化しつつ朝廷と一体化し、政局の安定を図ろうという公武合体論だった。そして同年、朝廷内の尊王攘夷急進派の公卿と、彼らと結んだ長州藩を京都から追放しようという「八・一八の政変」で活躍したのを機に、壬生浪士組は武家伝奏（公武間の交渉を担った公卿）から「新選組」の隊名があたえられた。

その後、近藤らは局長だった芹沢鴨を暗殺するなどして実権を掌握。翌元治元年（1864）6月5日の池田屋事件で大きく名を上げる。

2009年9月現在の池田屋跡（写真＝じゃんもどき／CC-BY-SA-3.0／Wikimedia Commons）

この事件については、長州や土佐の勤王の志士らを新選組が討ったとして、ネガティブに捉える向きもある。だが、事前に新選組が密書からつかんだところでは、長州を中心とした尊攘急進派の計画は、次のようなクーデターだった。「祇園祭に乗じて、風が強い状況で御所に火を放ち、その混乱に乗じて中川宮朝彦親王を幽閉し、松平容保や一橋慶喜を討ち、孝明天王を長州へ連れ去る」。

新選組はこのとんでもないクーデターを未然に防止したのである。

だが、後の評価に触れれば、たとえば、池田屋事件で討たれた長州藩の吉田稔麿(としまろ)は靖国神社に合祀され、明治24年（1891）に従四位を追贈されている。熊本藩の宮部鼎蔵(ていぞう)も、靖国神社には祀られていないが、吉田と同時期に従四位に追贈されている。御所に火を放つクーデターを企んだにもかかわらず、である。

一方、尊王の姿勢を最後まで貫いた新選組は「逆賊」。その事実には、冒頭で述べたように、やはり理不尽を感じざるをえない。

香原 斗志（かはら・とし）

歴史評論家、音楽評論家

神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』（新潮新書）、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。

（歴史評論家、音楽評論家 香原 斗志）