「職権乱用」AKB48・向井地美音、“成功したヲタク”の姿に反響！ 「トップヲタからの大成功者」
「職権乱用」AKB48・向井地美音、“成功したヲタク”の姿に反響！ 「トップヲタからの大成功者」
AKB48・向井地美音さんのファースト写真集『胸騒ぎの正体』（ワニブックス）の公式X（旧Twitter）アカウントは10月13日、投稿を更新。向井地さんの“成功したヲタク”の姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】向井地美音の“成功したヲタク”姿
「トップヲタからの大成功者」同アカウントは、2枚の写真を投稿。向井地さんと元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんのツーショットです。「成功したヲタク」とありますが、向井地さんのことを指しているのでしょう。おそらく向井地さんの“推し”である小嶋さんと、仲良く密着し、2人は腕を組んでいます。
ファンからは「握手通り越して腕組みとは」「無銭で腕組める、まさに成功したヲタク」「おんさん職権乱用」「トップヲタからの大成功者」「天下取っちゃってますな」などの声が寄せられました。
高橋みなみさんや指原莉乃さんとの写真も！同日、向井地さんも自身のXを更新。「OGの先輩方と」とつづり、小嶋さん、高橋みなみさん、指原莉乃さんという、元AKB48の人気メンバーたちと撮影した写真を公開しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト