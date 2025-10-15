ヤクルトの池山隆寛監督が15日、戸田球場で行われた秋季練習初日に会見を行った。

池山監督は新監督としての心境について「戸田っていうことで、ミーティングの時から座り慣れた椅子と、慣れた場所ですので、挨拶以外は、あまり緊張というものはなかったんですけど、はい、同じこと2回言ってから、ちょっと頭が真っ白になりそうな感じで、うまく挨拶を終われたなと思います」と話した。

また、選手たちの前で改めて挨拶した時の気持ちについては「10日の記者会見の方が緊張っていう部分では、はるかに大きかったんですけど、やはり、ユニフォーム着ますとね、やっぱり気持ちは引き締まるというか、はい、非常に爽快感があります」と振り返った。

ヤクルトは21年と22年にリーグ連覇を達成したが、直近3年は5位、5位、今季は最下位に沈んだ。チームの立て直しが求められる中で、池山監督は「まずは、怪我されてる選手は、来年のキャンプインまでに、しっかり健康と体調をしっかり整えてやってもらいたいと、まあさっきも冒頭というか挨拶でも言いましたけど、主力選手がやはり今シーズンは（けが人が）多く出ましたので、やはりその分、優勝の二文字が消えていくし、遠くなっていくんで、まずその辺からしっかり、気持ちと自覚と、そういうところをしっかり持ってもらいたいなと思います」と奮起を促した。

（ニッポン放送ショウアップナイター取材班）