ＮＨＫから国民を守る党（ＮＨＫ党）の立花孝志党首は１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新し、所属する斉藤健一郎参院議員が自民党会派入りした事情を説明した。

斉藤氏はこの日、参院で自民党の会派入りが決定し、会派名は『自民党』から『自民党・無所属の会』と変更になる。

立花氏は「自民党に入党したわけではなく、一緒に参院で活動していくということ。ラサール石井さんも社民党ではなくて、『立憲・社民・無所属』という会派。泉房穂さんもそう。自民党の会派に１００人いて、１０１人目という形になる」と説明した。

そのうえで「ＮＨＫのスクランブル放送を進めていくためには自民党さんに賛同してもらうのが近道。自民党さんにスクランブルの問題、せめて年金生活者の方の受信料を半額にするとかを実現していくのが大事。反対もあるが、今の自民党は少数与党で、いろんなことをやっていかないといけない状況。われわれもいろいろと意見できる立場の方が実効性が高い」とＮＨＫ問題は一丁目一番地で変わらないとした。

また斉藤氏は現在、農林水産委員会に所属しているが、自民党会派入りで、ＮＨＫ問題を扱う総務委員会に差し替えとなる予定だという。「またＮＨＫの会長に斉藤議員が質問する。与党会派に入って、プラスのことが多い。ＮＨＫから国民を守る党はそのまま残って、自民党と仲良くする判断。ＮＨＫのスクランブル放送に向けての考え方、進めるための判断」と立花氏はメリットを強調した。

ＮＨＫ党の浜田聡前参院議員も自身のＹｏｕＴｕｂｅで「先の参院選で１議席失って、会派を組めなくて、総務委員会に所属できなかった。これで自民党と協力して、総務委員会に所属できれば、ＮＨＫの追及もできる。われわれの存在意義ともいえるので、前向きにとらえていいんじゃないか」と話した。