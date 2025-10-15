【全日本】潮崎豪に怒れる宮原健斗 怒髪天の牴餮拒否瓠屬茲そこに座れるな。何、当たり前の顔してるんだ」
全日本プロレス２２日の東京・後楽園ホール大会で、３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）に挑戦する潮崎豪（４３）が意気込みを語った。
潮崎と宮原は１５日、都内の事務所で会見に出席する予定だった。しかし、時間になっても一向に宮原の姿が見えない。その後、スタッフに連れられてぶ然とした表情で会場で登場した宮原は、先に席についていた潮崎に「出たり入ったりベルトを返上したりするヤツがよくそこに座れるな。何、当たり前の顔してるんだ。あ？」とブチギレ。２０１５年に当時２６歳だった宮原は、先輩・潮崎とのユニット「Ｘｃｅｅｄ（エクシード）」で世界タッグ王座を奪取した。しかし、潮崎の突然の退団で王座を返上する憂き目にあっていたのだ。
その過去を再び蒸し返した宮原から「こうして会見したのは１０年前だ。世界タッグ返上とテメエの退団会見だったな。お前は、エクシードというユニットのリーダーでありながら退団し、野放しにした。覚えてるんだろうな。だからもう１つ加えてやるよ。狃个燭蠧ったりベルトを返上したりユニットを野放しにする男瓩澄お前に３冠ベルトを近づけたくねえんだよ。１０月２２日覚えとけ、コノヤロー」とさらなる牘名瓩鯢佞韻蕕譴討靴泙辰拭
言いたいことを言いたいだけ言って去っていった宮原の背中を静かに見ていた潮崎は「潮崎です。出たり入ったり返上したりユニットを野放しにしたり…、そのことに関しては返す言葉もないですし、彼は事実を言っている。彼と組んでいたエクシードというユニットを自分が野放しにして全日本を辞めたのは事実だし。そのことに関しては、彼には申し訳ない気持ちでいっぱいですね」と謝罪。それでも、ユニット「ＨＡＶＯＣ（ハボック）」のザイオンの誘いで王道のリングに上がったとして「ザイオンが自分に対して、これまでのことじゃなくてこれから先のことを言ってくれたのでね。俺の未来のことを。俺に『まだやれる』と言ってくれた。俺はその言葉に衝撃を受けたし。全日本のリングに立って『潮崎豪の未来』というものを見せてやりますよ。それには宮原健斗の持つ３冠ベルトというものをどうしても手に入れたい。宮原健斗だからこそ、挑戦する意味があると思っています」と拳を握った。
その上で、怒髪天の宮原に「３冠王者としてののプライドを崩したいと思います。彼を、今回しっかりと、受けとめたいと思います。表面だけの宮原健斗だけでなく内面での宮原健斗をうけとめたい」と意欲を見せた。賛否渦巻く復帰でいきなり頂点をとれるか。