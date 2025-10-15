ヤクルトの秋季練習が15日、戸田球場で行われた。

秋季練習初日となったこの日、池山隆寛新監督から「まああの皆さん知ってる通り10日に会見を開かしてもらいました。三つ、対話、元気、笑顔。これをテーマに、来年、頑張りたいと思います」と訓示。

「まあ対話はもうすでにコーチと選手の課題を向き合ってレベルが上がるように、また、今年、よく選手が大半怪我をしまして、やはり、主力選手が怪我をすると優勝、二文字が遠のきます。そのバックアップがやっぱり、控えの選手がレベルを上げるために、普段からコーチと選手がレベルが上がるようにやっていくということだと思います」と続けた。

池山監督は「投手の柱として、奥川と高橋奎二の名前を出させて頂きました。石川さん、忘れてません。高梨さん、忘れてません。吉村さん。忘れてません。しっかり柱になれるように頑張って下さい」と石川雅規、高梨裕稔、吉村貢司郎の名前を挙げ、エールを送った。

池山監督は「あともう一つ、元気と笑顔という点で、この選手がいなくなった時にどうするかっていうところだった思います。郄津監督から監督のバトンを渡してもらいました。私はこれを一生懸命走るだけです。でも選手を皆さんを元気にするあなたの役目です。よろしくお願いします」と塩見泰隆を呼び寄せ、塩見が「おはようございます。ええ、今日から新チームということで全員が一つになってやっていけば必ず優勝できると思いますので、全員で一丸となって頑張りましょう。行くぞ！オオ！」と挨拶した。

（取材＝ニッポン放送ショウアップナイター取材班）