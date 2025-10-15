ドジャースは１４日（日本時間１５日）までにナ・リーグ優勝決定シリーズの第２戦までを終え、ブルワーズに連勝を飾った。敵地で大きな２勝を挙げて第３戦（１６日＝同１７日）からは本拠地ドジャー・スタジアムでの３連戦となる。

連覇がかかるワールドシリーズ進出まであと２勝とした中、気がかりなのは大谷翔平投手（３１）の打撃面だ。この日は２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放ったが、ポストシーズン（ＰＳ）での打率は１割４分７厘に沈んでいる。レッズとのワイルドカードシリーズ初戦で１試合２本塁打をマークして以降、２９打数３安打で長打はなく、１２三振を喫している。

ところが、米メディア「ＹＡＲＤＢＡＲＫＥＲ」は「大谷翔平の不振はドジャースにとって問題ではない」とズバリ。「最高の打者である大谷翔平からほとんど何も得られないまま（連勝を）成し遂げた」「たとえ１人が活躍できなくても、活躍できる選手が３、４人いる」とドジャースの総合力の高さにフォーカスした。

この日は山本のメジャー初完投が光り、マンシーにも今年のＰＳ１号となるソロが飛び出すなど投打がかみ合った。誰かが何らかの形で補い合う好循環こそがドジャースの強みだとみている。

そして、大谷についても「ブルワーズにとって最もおそろしいことは、大谷の不振が永遠に続くわけがないということ。まるで眠れる巨人が目覚めの時を待っているかのようだ。あのバットの奥にはモンスター級の特大ヒットが潜んでいる」とむしろ警戒感を強めた。

特に短期決戦では不振の選手を眠らせたままにしておくことが鉄則。だが、この日放ったタイムリーがいよいよ目覚めの呼び水となるかもしれない。