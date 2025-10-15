CyberAgent Legitがこのほど、東京・渋谷区役所を訪れ、長谷部健区長（53）に完全優勝の報告と、25日に開幕するD.LEAGUE 25−26 SEASONでの連覇を誓った。

Legitは親会社のサイバーエージェントが同区役所近くにあり、練習場も同区内で、渋谷を拠点としている。

Legitは24−25 SEASONでレギュラーシーズン3連覇を達成。チャンピオンシップ（CS）でも宿敵KADOKAWA DREAMSを破り初優勝を達成した。プロダンスリーグとして5シーズン目を戦ったD.LEAGUE初の快挙で、過去2シーズンCS決勝で同チームに敗れていたチームにとっても悲願を達成した。

長谷部区長にとってもうれしい報告だった。初めてLegitの訪問を受けたのは2年前、レギュラーシーズン初優勝の報告だった。大手広告代理店「博報堂」出身のアイデアマンだけあって、初対面からLegitのパフォーマンスと発信力に興味津々。自ら渋谷を舞台にLegitのダンスを生かしたアイデアを次々に披露。ディレクターFISHBOYと意見交換するうちに宿題も授けるほど交流を深めた。

昨年は渋谷区とサイバーエージェントがダンスにおける相互協力に関する協定を締結。今年2月に開催したアートとテクノロジーを融合したイベント「DIGig SHIBUYA」、にメンバーが参加。渋谷区を通じて募集した区民を東京・TOYOTAアリーナで迎える新シーズンに無料招待するなど、「相互協力」を進めている。

今回の表敬訪問では、CS優勝を決めた作品「Crystal」をあらためて鑑賞。長谷部区長は「一糸乱れずぴったり合っているかと思えば、個性あふれて踊る場面もある。どれだけの体力、体幹の強さが必要なんだろう。素晴らしい」と感心。

リーダーTAKUMIからは「CS当日は後攻だったので、先攻のKADOKAWAが生み出した会場の熱気を静める狙いもあって、静かなテンポから入っていきました」と、作品の秘話が明かされた。

いよいよ6年目のシーズンが始まる。コロナ禍で無観客から始まったD.LEAGUEは今季から16チームを2つに分け、8チームずつのリーグ戦を2日間連続開催で展開する2ブロック制に移行。会場も倍近くビッグサイズのTOYOTAアリーナを使用する。

渋谷も変わった。コロナ禍で繁華街を支えた飲食店が営業が困難となり「路上飲み」があふれた街は、外国人観光客が大挙して訪れ、スクランブル交差点や大型ビジョンにスマホを向ける。以前に増して、日本を代表する街になった。

5シーズン前、最下位からスタートしたLegitは3年目でシーズン優勝を遂げ、4年目で常勝軍団となり、5年目で完全王者になった。9人だったメンバーも12人になった。

完全優勝して何か変わりましたか？

問いかけると、真っ先にATOが教えてくれた。

「個人的にヨーロッパに行ってきたんですが、現地のダンサーから『優勝おめでとう』と声をかけられるんです。1人じゃなく、何人にも。配信されていることもあるんですが、それだけD.LEAGUEが注目されているんですね」。

TAKUMIも言う。

「以前からあこがれて、尊敬していたダンサーの方々から祝福される機会がありました。5年やってきたことが認められたのだと感じました」。

変わらぬ応援と変わりゆく街。成長を続けるチームと高まる注目度。

渋谷区役所を出ると、メンバーの多くが練習場に向かった。

この姿は変わらない。

ダンス大好きD.LEAGUE

「第一生命D.LEAGUE 25−26」が始まる。