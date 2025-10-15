少年忍者・黒田光輝、“浴衣姿”の夏デートvlogオフショット19枚公開「自己プロデュース力高い」「選曲良すぎ」
【モデルプレス＝2025/10/15】少年忍者の黒田光輝が10月14日、ジュニア公式Instagramを更新。9月16日に投稿されたデートvlogのオフショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】黒田光輝、悶絶級の浴衣デートショット
黒田は「ゆらゆら I LOVE」のコメントとともに9月16日に投稿された夏デートvlogのオフショットを公開。楽曲はaikoの「KissHug」が使われており、浴衣姿で笑顔でピースをする瞬間や、不意に振り返った瞬間など、彼氏感溢れるショットを披露した。
9月16日には「忘れられない夏の思い出 来年も一緒に見ようね」のコメントとともにデートvlogを投稿。動画は全て恋人目線のカメラアングルになっており、黒田と階段で待ち合わせするところから始まり、ラムネやリンゴ飴など夏祭りらしいものを飲み食いする姿や、線香花火や打ち上げ花火ではしゃいでいる姿などが見られる。9月23日には同アカウントのストーリーでメイキングが公開され、カメラに満面の笑みを向けたり、ヨーヨーで遊んだり、カメラをファンに例え「お手」のファンサービスをする姿を披露した。
黒田の複数回に渡るデートvlogの投稿にファンからは「写真19枚も！？」「選曲良すぎ」「浴衣最高に似合ってる」「自己プロデュース力高い」「供給多くて神」「需要分かりすぎてる」「ファン思いな黒田くん、いつもありがとう」など、多くのコメントが寄せられている。
