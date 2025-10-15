夜のひと笑い・いちえ、復縁したイケメン恋人とのディズニー写真公開「お揃い可愛い」「仲良し」の声
【モデルプレス＝2025/10/15】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが10月14日、自身のInstagramのストーリーズを更新。復縁した恋人・りょうとのディズニーリゾートでの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気YouTuber「美男美女」と話題のラブラブショット
いちえは東京ディズニーランドと思われる場所で、お揃いのミニーマウスのカチューシャを付けた2ショットを公開。鏡越しの自撮りショットや、2人でポーズを決める仲睦まじい姿などを載せている。
この投稿に、ファンからは「美男美女」「尊い」「お揃い可愛い」「幸せそう」「仲良しカップル」「微笑ましい」といった声が上がっている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆いちえ、イケメン恋人とのデートショット公開
◆いちえの投稿に反響
